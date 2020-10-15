建交50年 加國總理警告中國脅迫外交

加拿大總理杜魯道十三日警告中國，脅迫式外交以及鎮壓香港、迫害新疆維吾爾族穆斯林等行徑，對中國自身和世界其他國家都將適得其反。 （法新社檔案照）

2020/10/15 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕加拿大與中國建交五十週年之際，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）十三日警告中國，「脅迫式外交」（coercive diplomacy）及鎮壓香港、迫害新疆維吾爾族穆斯林等行徑，對中國自身和世界其他國家都將適得其反。加國外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）也強調，中國的「脅迫外交」促使加國重新審視中國政策，要求中國釋放二○一八年十二月逮捕的前加國外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗。

杜魯道就加拿大與中國建交五十週年紀念發表談話時表示，「我們仍將致力與盟國合作，確保中國的脅迫式外交和專斷拘留兩名加國公民及其他國家公民的行事方法，不會成為他們眼中的成功策略。」杜魯道強調，加拿大「關切人權的保障，以及香港等地和維吾爾人」，將「持續與全球各地想法相近國家合作，讓中國牢記，中國在內政及全球事務上的作為，對中國自身及我們所有國家來說，都不是特別有成效的途徑」。

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康明凱和史佩弗在中國被捕，並雙雙被以刺探情報罪名起訴，外界普遍認為是對加國應美國要求，逮捕中國電信巨擘華為公司財務長孟晚舟的報復。

中國外交部發言人趙立堅十四日反指加拿大「混淆事實」，聲稱兩國關係生變肇因於孟晚舟遭拘，孟案「才是真正的任意拘捕和脅迫外交典型案例」，中方已提出嚴正交涉，要求加國釋放孟晚舟，「讓中加關係早日重回正軌」。

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