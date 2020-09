中英對照讀新聞》Women fight for a place at the table as sushi chefs in Japan 日本婦女力爭站上料理台當壽司師傅

愈來愈多日本女性挑戰成為壽司師傅。(法新社資料照)

2020/10/01 05:30

◎孫宇青

Women have warm hands, their periods alter their sense of taste and they can’t work long hours - just some of the claims from those in Japan who believe women can’t be sushi chefs.

女性手部溫度高,味覺會因生理期改變,且不能長時間工作。這些只是日本人堅信女性不能成為壽司師傅的部分看法。

請繼續往下閱讀...

But a growing number of women in the country determined to shatter those myths are training and working as sushi chefs in some of Japan’s most revered restaurants and institutions.

然而,愈來愈多決心打破這種迷思的女性,在某些日本最頂級的餐廳和機構擔任或學習成為壽司師傅。

33-year-old Mizuho Iwai is an apprentice at the upscale Onodera restaurant in Tokyo’s Ginza. Though knowing she would be an anomaly, she still wanted to challenge.

33歲的岩井瑞穗(譯音)是東京銀座高檔餐廳おのでら的學徒。她雖知自己會成為異數,仍想挑戰。

18-year-old Fuka Sano, the other female apprentice at Onodera, was determined to enter the profession, after a trip to London. "I’m sorry to say this but sushi at chain restaurants in Britain didn’t seem appealing!"(AFP)

該餐廳另一名女性學徒、18歲的佐野風香(譯音),是在去倫敦旅行後,決心進入這個行業。「我很抱歉這麼說,但英國的連鎖壽司餐廳似乎不太吸引人!」(法新社)

新聞辭典

shatter:動詞,粉碎;終結。例句:The pandemic shattered the illusions of globalization.(這場疫情粉碎人們對全球化的幻想。)

upscale:形容詞,高檔的。例句:Going upscale will be the new policy of the old hotel.(高檔化將是這家老飯店的新方針。)

anomaly:名詞,異常的人事物。例句:Anyone who does not wear a mask will be an anomaly.(沒戴口罩的人將成異數。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法