臉書反川假訊息 隨疫情瘋傳

臉書反川假訊息瘋傳。圖為美國總統川普（右）與民主黨總統候選人拜登（左）九月廿九日在首場電視辯論會上正面交鋒。（歐新社）

2020/10/01 05:30

澳智庫研究 大量臉書假帳號配合中共造謠

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統大選逼近，澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所（ASPI）」所屬「國際網路政策研究中心（ICPC）」九月二十九日發表一份針對網路不實資訊的研究報告，指出「臉書」持續出現大批貼文和影片，話題涉及武漢肺炎疫情和美國政府，顯然是配合中共干擾美國大選的圖謀，或基於其他政治目的所從事的滲透行動。

臉書湧現疫情專頁 狂批美抗疫失當

這份題為「瘋傳的影片：二○一九冠狀病毒疾病、中國和不實資訊對臉書的影響」的報告指出，隨著武漢肺炎疫情肆虐全球，開始湧現與疫情相關的臉書專頁，例如「健康優先」、「抗疫」和「一同抗疫（Together to fight the epidemic）」等，但其中呈現的訊息主要是美國疫情危機是美國在政治上失敗的結果，甚至將話題扯上二○二○年美國總統大選、美國種族抗議事件、川普政府的失誤等。

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報告指出，除了針對武肺疫情外，這些不實資訊的話題還包括指控美國川普政府貪污無能、美國政府禁止中國短影音分享平台「抖音」海外版TikTok的決策、非裔男子佛洛伊德和「黑人的命也是命（BLM）」抗議風潮、美國和中國關係緊張等。

假訊息宣傳 中國助全球抗疫有功

儘管涉及諸多不同話題，但這些不實資訊有著共同主題，最常見的就是川普政府對國內和國際武肺疫情處理失當，美國退出世界衛生組織（WHO）既自私且禍害全球，而中國協助世界各國對抗疫情有功等。報告分析的不實資訊是以臉書貼文為主，部分YouTube分享影片為輔，中英文均有。

報告引述美國國家反情報與安全中心（NCSC）主任伊凡尼納（William Evanina）說法，指出中國在美國大選前擴大影響力，不斷批評川普政府處理疫情失當；在臉書上散布不實資訊，和伊凡尼納分析的國家行為者（state-actor）的意圖完全吻合。

不如谷歌 臉書仍未處理不實資訊

報告指出，自今年四月以來，Google在調查「涉及中國的有組織擴大影響力行動」問題後，至今已關閉兩千多個YouTube頻道，但臉書並未比照Google作法，至今尚未指出不實資訊的來源國家。但若針對不同社群媒體進行交叉比對，即可發現不實資訊是為了支援中共的政治目的而出現。雖然這些不實資訊遲早會受到檢視和被移除，但在短期內已足以擾亂新聞媒體的焦點，甚至學術研究和政策制定單位也會受到干擾。

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