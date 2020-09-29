抗港國安法 牛津大學出招護學生

香港國安法管轄範圍遍及全球，英國牛津大學為避免學生受教權受影響，將採取一系列保護學生措施。（彭博檔案照）

2020/09/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港國安法實施三個月來，由於影響範圍太過廣泛，引發民主國家人士忌憚。英國《衛報》廿八日指出，繼美國多所頂尖大學後，英國名校牛津大學也已擬定因應之道，凡學習或研究中國問題的學生，繳交報告時可以匿名，小組指導也改成個人，且課程內容不可對外分享，避免學生被盯上，進而遭中國政府報復。

研究中國問題者 報告可匿名、課程內容不能對外分享

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據報導，香港國安法條文賦予中國政府「治外法權」，可逮捕在領土以外地區做出「違法」言行的外國公民，使得在英國就讀的學生—尤其是與香港或中國有個人或家族關聯者—人人自危。據統計，赴英求學的中國學生在過去四年裡成長逾三分之一，一八和一九年間，非歐盟學生中有多達卅五％來自中國，總數達十二萬人以上。

為保護學生，牛津大學決定，凡修習中國相關課程的學生，繳交報告、作業時可以匿名，教師的小組指導也改成一對一模式。學生還被警告，若在課堂錄音、錄影後對外分享，將被視為違規。該校中國政治學副教授藍夢林（Patricia Thornton）坦言，她的課程著重學生透過批判探究學問，核心精神正是言論自由、表達自由和學術自由，香港國安法將使課程難以為繼。

中國要求美駐港官員 會港政治人物須中方同意

藍夢林指出，除了每週報告以匿名方式繳交，方便同儕互相發表時不會得知作者身分，並避免學生「自我審查」外，若有必要進行線上課程，也會要求學生不得錄下內容，與課堂以外的人分享。她直言「我們都是香港人」，中國既宣稱擁有治外法權，就不能忽視被遣送的可能性。

在此之前，美國普林斯頓大學的中國政治課程學生，也被要求在作業上標示「代碼」，而非姓名。哈佛大學商學院也同意，若學生心存疑慮，可不必參與敏感性政治議題討論。「英國大學協會」（ＵＵＫ）將在下月初邀請中國問題研究學者討論香港國安法的影響，當地多個學術機構也將提出一套「行為準則」草稿，供大專院校參考如何接納來自專制國家的學生。

另一方面，香港《南華早報》廿七日披露，中國外交部規定，美國駐香港外交官員日後在會晤香港官員、政治人物、教育機構前，必須取得該部駐港公署同意，此舉據信是針對美方限制中國外交人員在美行動的報復措施。民主派公民黨黨魁楊岳橋批評，這項規定將損害香港的國際都會地位。

中國外交部要求美國駐香港外交官員，在會見港府官員、政治人物和教育機構時，必須先取得其同意。圖為美國駐香港總領事館。（法新社檔案照）

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