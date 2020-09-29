美點名習毀諾 將南海軍事化

中國國家主席習近平二○一五年九月曾在白宮承諾，中國無意軍事化南沙群島。圖為習近平與時任美國總統歐巴馬在玫瑰花園召開聯合記者會。（彭博檔案照）

2020/09/29 05:30

中國在國慶前夕 單日五軍演

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國人民解放軍近期頻繁舉行軍事演習，廿八日在不同地區同時進行五場軍演，其中兩場在南海西沙群島附近、一場在東海、一場在渤海以北，黃海南部也舉行實彈射擊，為近兩個月來第二次演習。新加坡《聯合早報》指出，演習時間選在中國十月一日國慶日前夕，值得關注。美國國務院廿七日則發表聲明，指控中國國家主席習近平違背五年前的承諾，將南海爭議島礁軍事化，呼籲國際社會反對這種「令人無法接受」且「危險」的行為，向中國共產黨表明必將追究到底的決心。

部署反艦巡弋飛彈、擴展軍用雷達、建造軍機跑道與機庫

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根據中國海事局網站發佈的警告，中國軍方二十八日同步在黃海南部、東海部分海域、南海西沙群島有關海域與渤海部分海域等四大海域演習，禁止船隻駛入。其中，黃海與東海演習通報上明確指出將進行實彈射擊。黃海的實彈射擊任務將持續至三十日，其他三個海域的任務僅在二十八日執行。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在聲明中指出，習近平二○一五年九月廿五日訪問美國時，曾在白宮承諾「中國無意將南沙群島軍事化」，中國在南海島礁的設施也不針對任何國家。但如今，中國在南海部署反艦巡弋飛彈、擴展軍用雷達與訊號情報能力，興建軍用飛機跑道與數十個機庫。中共利用這些軍事化據點，做為「對北京沒有合法海權的水域強加控制的平台」。

美與東南亞盟友續合作抵制中國

聲明強調，中共在這些軍事化據點集結數百艘海上民兵船隻和海警船，常態性地騷擾合法的執法行動、捕魚和油氣開發。歐塔加斯痛批，此舉顯示「中共毫無誠信可言」。近數月來，許多國家在聯合國正式反對中國對南海無法律依據的海權主張，美國將繼續與東南亞盟友合作，抵制中國宰制南海的脅迫行動，並呼籲國際社會向中共究責。

美國國防部在二○一八年四月指出，中國已開始在南海部署反艦與防空飛彈。美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）一八年在參議院聽證會上表示，中國人民解放軍在南海多個島礁建造雷達、電子攻擊與防禦能力，擴展中國在南海的即時感知能力，為美國在南海的軍事行動帶來極大挑戰。

對此，中國外交部發言人汪文斌二十八日表示，南沙群島為中國領土，中國在南沙群島建設的主要目的，是滿足民事需求服務，行使國際法賦予的自保權與自衛權，並抨擊美國提「軍事化」，只是在南海加強軍事部署、活動，與「維護其海上霸權」的藉口。

中國人民解放軍廿八日在南海、東海、渤海、黃海等地同時舉行五場軍演，為近兩個月來第二次演習。圖為南沙群島的渚碧礁。（美聯社檔案照）

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