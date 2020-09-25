北韓槍殺南韓官員 海上澆油焚屍

一名企圖向北韓投誠的南韓漁業官員，在延坪島附近從巡護船上跳海，進入北韓水域後卻遭擊斃與焚屍。圖為南韓漁護船（美聯社）。

2020/09/25 05:30

南韓痛批違反軍事協議

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓軍方廿四日證實，一名跳海失蹤的南韓漁業官員意圖向北韓投誠，卻遭北韓士兵擊斃，屍體還被淋油火化，以防範武漢肺炎疫情在北韓蔓延。南韓國防部痛批北韓此舉違反雙方簽署的軍事協議與要求負責，南韓總統文在寅也表示震驚與無法容忍。據信平壤當局不會對此表態。

10年來再有南韓平民被殺

正值平壤當局對疫情高度警戒以及兩韓關係陷入僵局之際，這是十年來首度有南韓平民遭北韓軍人殺害。南韓軍方官員表示，這名四十七歲、任職漁業部門的男性公務員，是在廿一日從一艘巡護船上失蹤，位置是鄰近兩韓水域交界處的南韓延坪島以西水域；北韓士兵在北韓水域發現此人蹤跡，卻在巡邏船上對其進行偵訊後將之擊斃，此人從被發現到死亡僅約六小時。

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南韓軍方官員說，此人是在水中被擊斃，死後屍體被淋油於水中火化，研判是依照防疫規定行事，因為北韓士兵身著防護衣盤問此人，火化遺體時甚至還戴上防毒面具。

南韓官員著救生背心跳船

據了解，這名南韓官員失蹤時身著救生背心，鞋子留在南韓的巡護船上，研判自願入海；南韓所掌握情報也顯示，此人在遭北韓士兵偵訊時，曾表達投誠意願，仍遭到擊斃與焚屍，而且據信射殺令來自「上級單位」。

南韓國防部長徐旭廿四日表示，北韓士兵槍殺南韓公民之舉已違背兩韓所簽署的平壤共同宣言（九一九軍事協議）；南韓國防部也透過聲明警告北韓，必須為此負起全責。文在寅與北韓領導人金正恩在二○一八年九月十九日簽署平壤共同宣言，雙方同意在緩衝水域全面停止軍事演習與火砲射擊等行為。北韓部隊上一次殺害南韓平民，是十年前的延坪島砲擊事件，南韓方面有兩名民眾與兩名士兵死亡。

一名企圖向北韓投誠的南韓漁業官員，在延坪島附近從巡護船上跳海，進入北韓水域後卻遭擊斃與焚屍。圖為在延坪島上巡邏的南韓士兵。（法新社）

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