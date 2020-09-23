為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    批習小丑 中國富商任志強涉貪判18年

    曾任中國北京市華遠集團黨委副書記兼董事長的任志強，近年因批判中共，廿二日被判入獄十八年。 （歐新社檔案照）

    曾任中國北京市華遠集團黨委副書記兼董事長的任志強，近年因批判中共，廿二日被判入獄十八年。 （歐新社檔案照）

    2020/09/23 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國北京市第二中級人民法院廿二日公告，七月遭中共黨紀當局指控涉嫌貪污、受賄、挪用公款、濫用職權等罪，遭開除黨籍的前華遠集團董事長任志強，上述四罪皆成立，一審判處十八年徒刑，並處四二○萬人民幣（約一八二九萬台幣）罰金，當事人當庭表示不上訴。外國媒體一致指出，此乃中國政府以反腐名義箝制異議的最新案例，直言批評中國國家主席習近平才是任志強惹禍上身的主因。

    六十九歲的任志強近十年來經常發表犀利言論，而有「任大砲」外號，除了大力支持房地產商，也不時公開批評中共與官方媒體。今年二月，中國網路流傳「任志強：人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害」，揭露「『當媒體都姓黨』時，『人民就被拋棄』了的現實」，指控隱匿武漢肺炎疫情的習近平是「一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，「儘管高舉一塊又一塊的遮羞布試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的現實，但絲毫也不掩飾自己堅決要當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！」

    此文傳開後，任志強隔月即下落不明，後遭中共開除黨籍並移送法辦。不少中國網友對任案表達質疑，指任案為一典型「冤案」，但多半遭網管刪除。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    替中國收集紐約藏人情報 紐約市一藏族警察被捕
    2020/09/22 06:58

    替中國收集紐約藏人情報 紐約市一藏族警察被捕

    中秋吃蟹太慢了 中國官場流行吃「蟹卡」
    2020/09/22 08:15

    中秋吃蟹太慢了 中國官場流行吃「蟹卡」

    俄羅斯貝加爾湖周邊連兩震 規模5.5讓當地居民從睡夢嚇醒
    2020/09/22 07:50

    俄羅斯貝加爾湖周邊連兩震 規模5.5讓當地居民從睡夢嚇醒

    奈國爆千名幽靈公務員盜領3.7億薪資 333人早已死亡
    2020/09/22 08:50

    奈國爆千名幽靈公務員盜領3.7億薪資 333人早已死亡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播