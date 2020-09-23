批習小丑 中國富商任志強涉貪判18年

曾任中國北京市華遠集團黨委副書記兼董事長的任志強，近年因批判中共，廿二日被判入獄十八年。 （歐新社檔案照）

2020/09/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國北京市第二中級人民法院廿二日公告，七月遭中共黨紀當局指控涉嫌貪污、受賄、挪用公款、濫用職權等罪，遭開除黨籍的前華遠集團董事長任志強，上述四罪皆成立，一審判處十八年徒刑，並處四二○萬人民幣（約一八二九萬台幣）罰金，當事人當庭表示不上訴。外國媒體一致指出，此乃中國政府以反腐名義箝制異議的最新案例，直言批評中國國家主席習近平才是任志強惹禍上身的主因。

六十九歲的任志強近十年來經常發表犀利言論，而有「任大砲」外號，除了大力支持房地產商，也不時公開批評中共與官方媒體。今年二月，中國網路流傳「任志強：人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害」，揭露「『當媒體都姓黨』時，『人民就被拋棄』了的現實」，指控隱匿武漢肺炎疫情的習近平是「一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，「儘管高舉一塊又一塊的遮羞布試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的現實，但絲毫也不掩飾自己堅決要當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！」

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此文傳開後，任志強隔月即下落不明，後遭中共開除黨籍並移送法辦。不少中國網友對任案表達質疑，指任案為一典型「冤案」，但多半遭網管刪除。

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