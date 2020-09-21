為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國非法漁獵 美帶頭遏阻

    印尼海軍二○一六年二月炸毀非法入侵巴淡島海域而遭扣押的中國漁船。（美聯社檔案照）

    印尼海軍二○一六年二月炸毀非法入侵巴淡島海域而遭扣押的中國漁船。（美聯社檔案照）

    2020/09/21 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國漁船在多個海域非法捕魚的情況日益嚴重，美國海岸防衛隊（USCG）近日發布報告，嚴厲指控中國「武裝捕魚民兵部隊」脅迫其他國家的合法漁民，目的是支持中國共產黨的長期海洋戰略目標。美國海防隊矢言率領更多盟邦，積極對抗及遏阻「掠奪性國家」的不法漁獵行徑。

    控3千艘海上民兵公海侵略

    美國海防隊十七日發布報告，指控中國漁船在東南亞、中美洲和西非等海域進行「違法、未經告知與不受管制（IUU）」的捕獵行為，尤其仗著龐大船隊，在主權爭議的南海島嶼周邊，逼退其他主權主張國家的合法漁民或巡防士兵，「擁有逾三千艘船隻的『中國人民海上武裝民兵部隊』，肆意在公海和其他國家主權海域進行侵略行為，脅迫並恐嚇合法漁民。」

    ODI：中國是全球漁業危機最大元凶

    儘管並非只有中國漁船在他國海域非法捕獵，但總部位於倫敦的「海外發展研究所（ODI）」在六月發布的報告中，直指中國是「全球漁業危機」最大元凶，因為其遠洋漁船數量高居全球之冠。非政府組織「打擊跨國組織性犯罪全球倡議（GIATOC）」去年發布的「違法、未經告知與不受管制之捕魚」指數，中國也被評為全球所有國家中表現最差。最新統計顯示，中國的遠洋漁船約有一．七萬艘，其中有一．二萬艘在中國以外海域作業。

    美國海防隊指揮官舒茲（Karl Schultz）早在二月就曾砲轟中國是「最惡劣的掠奪性捕魚國家」，指其行為替其他國家的食物安全帶來威脅。他十七日更在華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」的演說中指出，非法捕魚已取代毒品走私和海盜劫掠，成為捍衛海洋安全的首要工作，否則將威脅一個國家保護主權、經濟安全和自然資源的能力，也會導致全球秩序崩解。

    因此，美國海防隊矢言對非法漁獵採取新策略，將團結遭遇相同風險及有志一同的國家，透過加強情報蒐集和偵測工作，共同對抗在海上大肆掠奪、不負責任的國家行為者。轄區涵蓋加勒比海、中南美洲的美軍南方司令部司令法勒（Craig Faller）上將十七日強調，美國海防隊打擊非法漁獵，是美國對中國「大國競爭」策略的一部分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    捍衛宗教自由 龐皮歐促教廷對中硬起來
    2020/09/21 05:30

    捍衛宗教自由 龐皮歐促教廷對中硬起來
    柬埔寨度假村藏軍事用途 美制裁中國國企優聯
    2020/09/21 05:30

    柬埔寨度假村藏軍事用途 美制裁中國國企優聯

    江翠這案奇貨可居 企業霸主搶收藏

    連假搭客運好處多 三大優惠一次看！
    國際今日熱門
    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解
    2020/09/20 10:40

    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解

    籲中國政府送返12名港青回港！黃之鋒、羅冠聰響應全球連署
    2020/09/20 06:20

    籲中國政府送返12名港青回港！黃之鋒、羅冠聰響應全球連署

    抓到間諜！傳遞印度軍隊機密給中國 《環時》記者被逮
    2020/09/20 06:24

    抓到間諜！傳遞印度軍隊機密給中國 《環時》記者被逮

    北京19日凌晨大爆炸 中媒噤聲12小時後原因揭密
    2020/09/20 08:35

    北京19日凌晨大爆炸 中媒噤聲12小時後原因揭密

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播