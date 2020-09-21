中國非法漁獵 美帶頭遏阻

印尼海軍二○一六年二月炸毀非法入侵巴淡島海域而遭扣押的中國漁船。（美聯社檔案照）

2020/09/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國漁船在多個海域非法捕魚的情況日益嚴重，美國海岸防衛隊（USCG）近日發布報告，嚴厲指控中國「武裝捕魚民兵部隊」脅迫其他國家的合法漁民，目的是支持中國共產黨的長期海洋戰略目標。美國海防隊矢言率領更多盟邦，積極對抗及遏阻「掠奪性國家」的不法漁獵行徑。

控3千艘海上民兵公海侵略

美國海防隊十七日發布報告，指控中國漁船在東南亞、中美洲和西非等海域進行「違法、未經告知與不受管制（IUU）」的捕獵行為，尤其仗著龐大船隊，在主權爭議的南海島嶼周邊，逼退其他主權主張國家的合法漁民或巡防士兵，「擁有逾三千艘船隻的『中國人民海上武裝民兵部隊』，肆意在公海和其他國家主權海域進行侵略行為，脅迫並恐嚇合法漁民。」

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ODI：中國是全球漁業危機最大元凶

儘管並非只有中國漁船在他國海域非法捕獵，但總部位於倫敦的「海外發展研究所（ODI）」在六月發布的報告中，直指中國是「全球漁業危機」最大元凶，因為其遠洋漁船數量高居全球之冠。非政府組織「打擊跨國組織性犯罪全球倡議（GIATOC）」去年發布的「違法、未經告知與不受管制之捕魚」指數，中國也被評為全球所有國家中表現最差。最新統計顯示，中國的遠洋漁船約有一．七萬艘，其中有一．二萬艘在中國以外海域作業。

美國海防隊指揮官舒茲（Karl Schultz）早在二月就曾砲轟中國是「最惡劣的掠奪性捕魚國家」，指其行為替其他國家的食物安全帶來威脅。他十七日更在華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」的演說中指出，非法捕魚已取代毒品走私和海盜劫掠，成為捍衛海洋安全的首要工作，否則將威脅一個國家保護主權、經濟安全和自然資源的能力，也會導致全球秩序崩解。

因此，美國海防隊矢言對非法漁獵採取新策略，將團結遭遇相同風險及有志一同的國家，透過加強情報蒐集和偵測工作，共同對抗在海上大肆掠奪、不負責任的國家行為者。轄區涵蓋加勒比海、中南美洲的美軍南方司令部司令法勒（Craig Faller）上將十七日強調，美國海防隊打擊非法漁獵，是美國對中國「大國競爭」策略的一部分。

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