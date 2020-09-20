繼任大法官牽動選情 更左右美未來政策

美國大選將於十一月三日投票，但明尼蘇達州、維吉尼亞州、南達科他州與懷俄明州等四州十八日起提前投票；由於美國的武漢肺炎疫情嚴峻，選民可自選親赴投票所投票或以郵寄選票方式投票。比鄰華府的維吉尼亞州有投票所大旁長龍，選民得苦候四小時才能投票；至於選情緊繃的明尼蘇達州則吸引尋求連任的共和黨總統川普與民主黨候選人拜登親赴當地拉票。圖為維吉尼亞州阿靈頓的一處投票所內的選民戴著口罩投票，還有人戴防毒面具。（彭博）

2020/09/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦最高法院大法官金斯伯格辭世所導致的繼任人選大戰，恐影響美國年底大選選情─對尋求連任但民調落後的川普總統而言，迅速提名新任大法官可轉移外界對他對抗武漢肺炎疫情不力的關注，還能藉由讓最高法院更靠右來鞏固基本盤。

政治觀察家直言，新任大法官人選將引發一場恐嚴重影響大選的大戰。當民主黨人意圖把總統大選操作為對川普處理公衛危機的公投時，大法官繼任人選可望發揮轉移焦點的效果。民主黨策士潘恩（Joel Payne）就說，川普只要不談武肺就能加分，共和黨可能會把提名新任大法官視為刺激基本盤的「十月驚奇」；共和黨策士道森（Katon Dawson）則進一步表示，大法官繼任人選有助於川普鞏固溫和派共和黨人的支持，這些選民不見得喜歡川普，但卻認同他的政策。

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倘若川普真的第三度把保守派人士送入最高法院，九位大法官的保守派與自由派比例，將從目前的五比四轉變為六比三，導致最高法院日後就墮胎、同志權、槍枝管制、宗教自由、死刑與總統權限等極具爭議和敏感性的議題做出裁示，進而形塑美國政策時，更為右傾與趨於保守，難怪自由派的金斯伯格不希望由川普提名接替她的大法官人選。美國全國公共電台十八日報導，金斯伯格死前以口述方式發表聲明說，她最熱切的願望，是「直到新總統上台才被取代」。

最高法院保守派與自由派恐變6:3

美國總統依法有權提名大法官，但此人選需經國會參議院批准才能上任。由共和黨掌控的參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈在金斯伯格死後隨即表示，會就川普提名的大法官繼任人選進行表決。目前離總統大選僅剩六週，麥康奈此言與他四年前阻撓表決新任大法官人選之舉大相逕庭，當時參院以還有兩百多天就將卸任的歐巴馬總統「跛腳」為由，拒絕表決歐巴馬挑選的大法官，一直拖到川普上台，才表決通過川普提名的保守派法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）；一年後，參院又通過川普提名的保守派法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。

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