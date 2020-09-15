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    甲骨文僅當「信任技術夥伴」TikTok不賣了

    據中國官方媒體和外國媒體報導，中國網路公司「字節跳動」不會將其短影音平台「抖音」海外版TikTok的美國業務售予美商「甲骨文」或微軟，但將尋求與甲骨文成為在美國市場的「信任技術夥伴」。（路透）

    據中國官方媒體和外國媒體報導，中國網路公司「字節跳動」不會將其短影音平台「抖音」海外版TikTok的美國業務售予美商「甲骨文」或微軟，但將尋求與甲骨文成為在美國市場的「信任技術夥伴」。（路透）

    2020/09/15 05:30

    原始碼不給任何美國買家

    〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普八月間透過行政命令，要求中國網路公司「字節跳動」在九月十五日前將其短影音平台「抖音」海外版TikTok出售或分拆美國業務。中國官方媒體「中國環球電視網」（ＣＧＴＮ）十四日引述消息人士報導，字節跳動不會將TikTok的美國業務賣給美國商用軟體公司「甲骨文」（Oracle）或微軟，也不會將TikTok的原始碼，交給任何美國買家。

    路透和華爾街日報十三日則引述知情人士報導，字節跳動雖放棄在美國出售TikTok，但為了能夠同時規避川普政府的禁令並安撫中國政府，決定尋求和甲骨文在美國結為「信任技術夥伴」。根據提案，甲骨文將負責管理TikTok的美國用戶資料，並與字節跳動協商入股TikTok美國業務。包括美國股權投資公司「泛大西洋資本」（General Atlantic）和風險投資公司「紅杉資本」（Sequoia Capital）等字節跳動大股東，也會在該提案下獲得TikTok美國業務的少量股份。

    甲骨文老闆艾里森挺川普

    知情人士透露，下一步端視白宮與檢視交易對國家安全有無潛在風險的美國外來投資審查委員會（CFIUS）會否核准這筆交易。由於川普想要由美國科技公司掌握TikTok的美國業務股份，因此仍不清楚他是否會批准前述提案。不過，甲骨文創辦人兼科技長艾里森（Larry Ellison），乃科技業中極少數的川普支持者。

    在微軟及甲骨文向字節跳動出價後不久，中國商務部和科技部八月底發布新的「中國禁止出口限制出口技術目錄」，讓中國政府在TikTok獨門的演算法能否轉移給外國買家取得發言權，打亂字節跳動與美國買家間的談判。目前仍不清楚甲骨文得標的細部項目。香港南華早報報導，字節跳動已表明，不論誰得標，都不會出售演算法，以遵守中國的新規定。

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