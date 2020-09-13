去習、非共 蔡霞：中國政治出路

號稱中共培訓黨幹部的「最高學府」中共中央黨校前教授蔡霞（左）接受「美國之音」專訪時表明，若中國想進入現代文明社會、走向現代民主政治，那「去習（近平）」是首要之務。（取自網路）

2020/09/13 05:30

中共政權合法性「早已不存在」

〔編譯茅毅／綜合報導〕遭中共開除黨籍的前北京「中共中央黨校」教授蔡霞在接受「美國之音」（VOC）十日專訪時坦言，中共高幹或中國政府高官子弟「紅二代」，確實是一個特權貴族階層，「類似（滿清）八旗子弟」。她並直指，中共政權的合法性「早已不存在」；若中國真的想進入現代文明社會、走向現代民主政治，那就要「去習」、「非共」、「變革」與「和平」。她說，尤其「首先要請（中國國家主席）習（近平）下去，打破目前這個僵局」。

退休待遇因批黨被取消

黨齡近四十年的蔡霞曾任中央黨校「黨的建設教研部」教授，但被該校以她發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」，而於八月間開除黨籍，並取消其退休待遇。她形容，自己「和這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了」。VOC指蔡霞是「體制內極為罕見地」對中共中央總書記與整個機制提出尖銳批評，並公開倡導民主變革的人士。

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蔡霞說，幾十年來，每當提到要給予中國人民民主選舉權利時，中共高層就會老調重彈地講，「我們是一九二八年發動武裝革命，流血犧牲打來的政權」。但她認為，自四九年、五○年代初至今都已過了七十年，中共竟「還在吃二八年的老本」，早就沒有歷史的合法性。

蔡霞還說，自一九七○年代以來的「改革開放」、經濟發展，挽救了中共統治的合法性危機，惟如今中國發展市場經濟的某些制度資源已用盡，中共又絲毫不允許在政治上走向民主，還將整個社會創造的財富掠奪為中共自己的，同時號召人民要過苦日子，因此中共統治的績效合法性已變成負的。這使中共更怕外界將其與人民分開，等於「連偽裝的這層皮都被扒掉了」。

政治清算 才有政治和解

蔡霞亦質疑所謂中國社會有許多底層民眾擁護中共的說法。她觀察，這類人很多都沒有能力發聲，他們對當前的極權暴政統治只能一直忍耐，直到忍無可忍。

蔡霞分析，儘管在硬體、經濟和科技發展上，中國社會似乎進展快速，但若想真正轉向現代文明社會，除了讓習近平下台，就得打破中共這七十年來的壟斷地位，還要廢棄目前的極權體制。她並希望中國的政治變革過程不會發生血腥屠殺，關鍵在於要設法實現「轉型正義」，釐清自一九四九年以來，中共究竟對人民犯了多少罪孽，進行政治清算，然後才有「政治和解」。如此一來，中國才可以走向現代的憲政及自由民主，實現人權保障。

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