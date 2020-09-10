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    龐皮歐︰香港穩定 有賴民主自由

    只因方便拍攝而關門就被控擾亂公眾秩序罪的瑞士攝影師普羅金，九日在香港出庭受審。（法新社）

    只因方便拍攝而關門就被控擾亂公眾秩序罪的瑞士攝影師普羅金，九日在香港出庭受審。（法新社）

    2020/09/10 05:30

    再轟港府延後立法會選舉

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐八日就六日香港網民發動遊行反對立法會延後選舉一事表示，香港的穩定有賴民主與尊重基本自由，而非靠推遲選舉等作法。但香港言論自由在港區國安法實施後顯然更為緊縮，一名高中生只因在上網路課程時的頭像中挺「港獨」字樣而遭嚴懲；一名在去年拍攝反送中活動的瑞士攝影師只因關門就被控擾亂公眾秩序與受審。

    貼「光復香港時代革命」高中生遭記過停學

    龐皮歐在國務卿的官方推特上說，通往香港穩定的最佳道路，是民主、尊重基本自由，以及政府向人民負責，而非靠限制言論自由、推遲選舉及限制行動等的嚴苛舉措。龐皮歐推文中的推遲選舉，指的是原定六日投票、但被港府以武漢肺炎疫情嚴峻為由延期的立法會選舉。香港網民日前發起反對立法會選舉延期的「九○六」九龍大遊行，但遭強勢警力鎮壓，至少有近三百人被捕。至於限制行動，推測是指日前十二名香港人在搭船偷渡前往台灣途中遭中國海警查獲，目前被關在深圳。

    香港言論自由在港版國安法實施後明顯受限，除上述的遊行遭鎮壓外，港媒八日晚間報導，位於九龍塘香島中學的一名中四學生（相當於台灣高一生）在上網路課程時，使用一張自己拍攝、寫有「光復香港 時代革命」字樣的照片當個人頭像圖片，結果遭要求移除該照，並祭出自七日起停課一週與記兩大過的處分，甚至警告若再犯就開除學籍。該生表示，接到校方通知後便立即移除該頭像，但無法接受被停課一週與記過。

    香港教育局明顯支持校方的做法，稱任何人都不應利用學校做為表達政治訴求的場地，還說「光復香港 時代革命」有港獨含意，港人切勿以身試法。

    此外，常駐香港的瑞士攝影師普羅金（Marc Progin），九日因擾亂公眾秩序罪在香港受審。普羅金被控在去年十月的一場反送中抗議行動中，藉由關門來阻撓遭反送中人士包圍的中國男子藺楠脫逃；但普羅金說，關門只是為了方便拍攝正在發生的事件。藺楠因無法脫逃而遭蒙面的抗議人士毆打，毆打者迄今未落網。

    美國國務卿龐皮歐八日推文表示，香港的穩定有賴民主、尊重言論自由與政府對人民負責，而非透過限制言論自由與延後選舉等舉措。圖為龐皮歐二日在國務院召開記者會。（美聯社檔案照）

    美國國務卿龐皮歐八日推文表示，香港的穩定有賴民主、尊重言論自由與政府對人民負責，而非透過限制言論自由與延後選舉等舉措。圖為龐皮歐二日在國務院召開記者會。（美聯社檔案照）

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