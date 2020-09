中英對照讀新聞》Tropical jackfruit catches on as a meat substitute 肉類替代品 熱帶水果菠蘿蜜大流行

菠蘿蜜是素食者喜愛的肉類替代品。(美聯社檔案照)

2020-09-03 05:30:00

◎孫宇青

If you’ve never heard of jackfruit, keep your eyes open:You’ll start noticing it everywhere.

若你從未聽過菠蘿蜜,可得睜大眼睛了:因為它將隨處可見。

請繼續往下閱讀...

Jackfruit is a very large tropical fruit often used as a meat substitute. It has high nutritional value, and that you can cook, chunk or shred it like chicken or pork makes it a go-to main ingredient in many vegetarian dishes.

菠蘿蜜是一種巨大、常被當做肉類替代品的熱帶水果。它具有高營養價值,可像雞肉或豬肉一樣烹煮、切塊或切絲,使它成為許多素食餐點的主要食材。

Melissa’s Produce, a specialty produce company in the US, has noted jackfruit’s upward trend. As word spread in the U.S. about jackfruit’s versatile benefits, Melissa’s went from selling a few cases a week to thousands of cases a week.

美國食品專門公司「梅莉沙的農產品」已留意到菠蘿蜜的銷量直線上升。隨著菠蘿蜜好處多多的風聲在美國流傳,該公司以前一週只賣幾顆,現在一週可賣數千顆。

"We eat meat because of the texture and the spices. Jackfruit is a great substitute," the owner of an vegan Jackfruit Cafe in Los Angeles said.(AP)

洛杉磯一家素食菠蘿蜜咖啡館老闆說:「我們吃肉是吃它的質地和香氣,而菠蘿蜜是很棒的替代品。」(美聯社)

新聞辭典

catch on:動詞片語,流行。例句:Her new song swiftly catches on with youngsters.(她的新歌迅速在年輕人間流行起來。)

substitute:名詞,替代的人或物。例句:Tofu is often used as meat substitute.(豆腐常被當成肉類替代品。)

versatile:形容詞,多用途的;多才多藝的。例句:A versatile washing machine cost me a handsome sum of money.(一台多功能洗衣機花了我一大筆錢。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法