菅義偉接班 自民黨派系初步有共識

日本自民黨總裁選舉預定九月十四日舉行，現任內閣官房長官菅義偉已獲多個派系支持，佔有優勢。（美聯社檔案照）

2020-09-01 05:30:00

石破要三戰 岸田陷苦戰

〔駐日特派員林翠儀／東京八月卅一日報導〕日本自民黨總裁選舉預定九月十四日舉行，有意出馬的人選也將在九月一日黨總務會召開後底定。目前浮上檯面的人選，依舊以官房長官菅義偉、政調會長岸田文雄及前幹事長石破茂為主，但菅義偉已獲多個派系支持、佔有優勢地位；岸田陷於苦戰；兩度競逐黨魁敗北的石破雖然勝算不大，但在各家媒體民調支持度均高居首位，三度出馬的意志頗為堅定。

自民黨卅一日決定，總裁選舉將於九月八日公告，十四日投開票，總務會一日將決定選舉方式。綜合日本媒體報導，在幹事長二階俊博主導下，總裁將由眾、參兩院議員總會選出，亦即不進行黨員投票，而由國會議員三九四票和都道府縣代表一四一票，共五三五票投票，這將有利於掌握派系支持的候選人。

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年輕議員點名要菅義偉

菅義偉有意出馬的消息傳出後，各派系的態度也趨於明朗，目前已有二階派表態支持，麻生派呼聲高的防衛大臣河野太郎傳出將不會出馬，顯示麻生派挺菅立場已確定。細田派卅一日開會決定，交由會長細田博之全權決定；細田還與竹下派大老青木幹雄會談，兩大派系將聯手挺菅。石原派大老山崎拓雖傾向支持石破，但派系內部較支持菅義偉，九月一日將開會做出決定。

除了前述派系表態挺菅義偉，卅一日傍晚也傳出黨內年輕議員將要求菅義偉直接出馬。日媒分析，原本無意登上大位的菅義偉突然改變心意，若無絕對勝算不會輕言出馬。

安川通話 強化日美同盟

另外，安倍卅一日與美國總統川普通話，向川普保證持續強化日美同盟方針不變；川普肯定安倍是日本歷史上最偉大的首相，對安倍辭職惋惜。安倍今天也以日文和中文推文表示：「致台灣的朋友們，收悉各位溫馨的慰問，本人心中充滿了感激之情。祝願今後日本和台灣之間的合作與交流更深化更進步。」還轉推蔡英文總統廿八日的慰問貼文。

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