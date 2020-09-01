中國勢力干預大學 澳洲不忍了

澳洲國會情報和安全委員會（PJCIS）將調查外國勢力對澳洲公立大學與研究機構的干預。圖為澳洲雪梨大學的中國留學生。（路透檔案照）

2020-09-01 05:30:00

大學資料遭駭、學者批中遭恐嚇

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在「澳洲人報」（The Australian）上週刊出調查報導，指出數十名澳洲科學家被延攬參與中國的「千人計畫」，澳洲安全情報組織（ASIO）也多次警告「千人計畫」可能對國安構成威脅後，澳洲國會情報和安全委員會（PJCIS）將著手調查外國勢力對澳洲公立大學與研究機構的干預，但中國政府否認曾干預澳洲大學。

中國澳籍女主播被拘

而在中澳關係日漸緊張之際，澳洲外交部長佩恩八月卅一日證實，在中國中央電視台旗下「中國環球電視網」（CGTN）擔任主持人八年的華裔澳洲公民成蕾，已在北京被拘留，尚未被起訴，但她在CGTN的個人資料與節目片段都已被移除。成蕾是第二名遭中國政府拘留的澳洲公民，此前還有另一名華裔時事評論作家楊恆均（本名楊軍）。

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澳洲國會的調查將圍繞大學資料遭駭、可疑的財物捐贈、批評北京政府人士遭到恐嚇等一系列中國影響澳洲校園的爭議，並關注澳洲知識與技術是否被轉移至敵對於澳洲利益的外國勢力。除了大學，調查也將涵蓋所有公立研究機構，與接受澳洲研究委員會等機構捐款的單位。

「澳洲人報」報導，澳洲內政部長杜登八月卅日在一封寫給PJCIS主席海斯迪的信中，大略描述調查範圍，要求PJCIS調查外國勢力對澳洲大學干預的性質與程度。澳洲人口、城市和都市基礎建設部長塔吉表示，調查行動是澳洲政府對付二次世界大戰以來最嚴重的外國勢力干預，採取的最新反制行動，將會走得比過去的調查更遠。但塔吉並未明確指出調查是否針對中國。

澳洲政府去年十一月公布的大學指南，就已要求公共機構加強網路安全系統，在與海外機構簽約合作前必須盡責地調查，並透過培訓讓員工了解外國勢力的意圖。澳洲學術機構也被要求提防共享涉及敏感主題的知識，並辨別加入國際學術機構的研究可能會如何被濫用。

經濟威脅 澳中降冰點

澳洲總理莫里森八月卅一日接受「澳洲金融評論」專訪時強調，澳洲在經濟威脅之下，永遠不會出賣主權與國安，指出中國近幾年行為的改變，才是澳中關係降至冰點的原因。

擔任中國環球電視網（CGTN）主持人的華裔澳洲公民成蕾，在北京遭到拘留。（取自網路）

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