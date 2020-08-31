中國新增出口限制 TikTok難脫北京控制

中國發布限制出口技術新規定，意味ikTok的收購案，可能需要中國政府批准。（彭博檔案照）

2020-08-31 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國商務部和科技部廿八日發布新的「中國禁止出口限制出口技術目錄」，新增廿三項管制出口的技術條目，橫跨農業、製藥、雷射技術、加密技術、晶片設計和其他高科技領域，出口程序最長可能必須卅天才能取得初步批准。華爾街日報及路透報導，這些新規定意味著美國企業對中國網路公司「字節跳動」短影音平台「抖音」海外版TikTok的收購案，可能需要中國政府批准，讓北京對此事取得發言權，也打亂了該公司與TikTok潛在買家的談判。

打亂潛在買家談判

美國總統川普已發布行政命令，要求字節跳動將TikTok在美國的業務出售。目前傳出微軟、甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Wal-Mart）、英國資產管理公司Centricus和美國社交網路娛樂平台Triller等均有意收購。中國對外經濟貿易大學教授崔凡表示，該目錄上次修訂已是○八年，此次調整將適用於TikTok。

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據中國新華社廿九日報導，崔凡指出，字節跳動在人工智慧（ＡＩ）等領域擁有多項尖端技術，其中部分可能涉及修訂後的目錄。他建議，若該公司計畫出口相關技術，應該履行申請許可程序，因為字節跳動的國際業務能夠迅速發展，憑藉的是中國國內的技術支撐，不斷向其在美國、加拿大、紐西蘭與澳洲等境外公司提供最新的核心演算法服務，是典型的技術服務出口。

崔凡還說，若字節跳動的國際業務未來要繼續營運，新的所有人及營運者都可能必須從中國境內，向境外轉讓軟體代碼或其使用權，也可能必須從中國境內向境外提供技術服務，因此該公司應該認真研究新目錄。

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