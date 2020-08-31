「令和歐吉桑」接班? 菅義偉也是友台派

被稱為「令和大叔」的日本內閣官房長官菅義偉，有意角逐自民黨總裁，能否同登首相大位備受關注。（法新社檔案照）

2020-08-31 05:30:00

駐日特派員林翠儀／特稿

日本官房長官菅義偉卅日傳出有意角逐自民黨總裁，自民黨幹事長二階俊博率領的「二階派」也傾向支持。目前已表態的有力人選，包括自民黨政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂等人，但菅義偉被視為「本命」，是安倍晉三最有力的接班人，也是黨內各派系普遍可接受的人選。此外，菅義偉與駐日代表謝長廷、僑領趙中正等人私交甚篤，相當友台也挺台。

被視為安倍最有力接班人

根據共同社卅日公布的民調數據，目前民調支持率最高的前三名為石破茂（卅四％）、菅義偉（十四％）及河野太郎（十三％）；日本經濟新聞民調前五名則為石破茂（廿八％）、河野太郎（十五％）、小泉進次郎（十四％）、菅義偉（十一％）及岸田文雄（六％）。

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現年七十一歲的菅義偉，一九七五年投入橫濱市議員選舉而踏入政壇，九六年首次當選眾議員。他在二○○六年就被安倍重用，擔任安倍第一次內閣的總務大臣，當時安倍曾有意起用他擔任官房長官，後來因故作罷，直到二○一二年底安倍重掌政權，兩人才展開長達七年八個月的合作。

不屬自民黨內任何派系

菅義偉因為去年公布「令和」年號，被稱為「令和歐吉桑」，也成為媒體揣測的「後安倍時代」接班人選之一。他雖然不乏子弟兵，但在黨內不屬於任何派系，也沒有明顯的敵人，安倍能長期執政，主要也是憑藉菅義偉調和鼎鼐，菅義偉的穩重深受安倍信任。菅義偉一直無意登上大位，但這次安倍因健康問題請辭事出突然，他會出馬可能也是因為武漢肺炎疫情尚未獲得有效控制，再加上明年眾議員任期即將屆滿，基於政策延續性和必須有人帶領自民黨打贏下一場國會選戰以保住政權的考量。

安倍所屬的細田派是黨內最大派系，他在重掌政權以來積極栽培岸田文雄；基於派系互惠的倫理，準備在任期後「禪讓」給岸田，但安倍最近也開始鬆口，公開表示菅義偉也是適當人選之一。

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