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    70分鐘提名演說 川普嗆中15次

    美國總統川普27日獲共和黨提名角逐連任。（路透）

    美國總統川普27日獲共和黨提名角逐連任。（路透）

    2020-08-29 05:30:00

    砲轟拜登「逢中必軟」

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿七日正式接受共和黨提名，準備在十一月三日大選中競選連任。川普破天荒在白宮發表長達七十分鐘的提名演說，形容本次大選是美國史上最重要的一次，且不同於民主黨候選人拜登提名演說時僅提及中國一次，川普十五度點名中國，包括砲轟拜登「逢中國必軟」、「中國製造」政策將摧毀「美國夢」，以及再指武漢肺炎為「中國病毒」等；川普也暢談第二任施政目標，矢言帶領美國全然擺脫依賴中國。

    誓帶領美國擺脫依賴中國

    川普在共和黨全國代表大會的最後一日，於白宮南草坪正式接受提名，並發表一九八四年以來第二長的提名演說（最長的一次亦來自川普），現場聚集逾一千五百名支持者，結束後華盛頓紀念碑還燃放「川普2020」字樣煙火。川普先是細數自己首任內改善經濟、非法移民、中東情勢方面的成績，接著便將砲火對準一週前獲民主黨提名的前副總統拜登，聲稱「準確消息」顯示，中國極度希望拜登勝選，因為他「為中國崛起喝采」。

    談及貿易問題時，川普指拜登的政綱主打「中國製造」，自己則主張「美國製造」，控訴拜登在四十七年的參議員、副總統等公職任內始終「親中」，包括支持中國加入世界貿易組織（ＷＴＯ），致使美國大量工作機會外流至中國，卻信口開河自己能體會藍領階級的痛苦。川普痛批拜登為「美國工作、美國偉大」的破壞者，再次強調一旦拜登當選，「中國將擁有美國」。中國外交部發言人趙立堅則反指川普和共和黨「把個人和黨的利益置於國家之上」，這種政治操縱不會實現。

    批民主黨對病毒「投降」

    川普指責中國放任「中國病毒」擴散全球，導致美國和其他國家遭遇百年一遇的衝擊，並強調起初是他要求對中國「封關」以保護國家，將來也會要求中國對疫情負全責，同時更暗酸拜登無力應對疫情，批評其為了防疫而企圖暫停經濟活動，根本是對病毒「投降」。川普也指拜登和民主黨在執法、槍枝、移民等方面的「激進左派」路線，將使美國不安全，「這次大選將決定是否任由左派摧毀我們的命運」。

    打造「史上最偉大經濟體」

    川普承諾在第二任打造「史上最偉大的經濟體」，將實施減稅及對任何赴海外創造就業的美企祭出關稅，並矢言在十個月內創造一千萬個工作機會，擴設公立學校，帶領國家轉型「全球製造大國」，「終止我們對中國的依賴」。川普的女兒兼白宮顧問伊凡卡也現身站台，向支持者重申：「華府並未改變川普，是川普改變了華府」。

    美國總統川普27日獲共和黨提名角逐連任，提名演說在白宮南草坪舉行，逾1500名支持者參與。（路透）

    美國總統川普27日獲共和黨提名角逐連任，提名演說在白宮南草坪舉行，逾1500名支持者參與。（路透）

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