加速洗腦 中國禁蒙古語授課

網路流傳內蒙古自治區教育廳發布有關「語文」等三科目自今年秋天起，使用國家統編教材、使用國家通用語文教學的公文。（取自網路）

2020-08-26 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國官方下令，全國中、小學生初始年級的語文、歷史、道德與法治三科目，一律使用國家統一編制教材，將從今年秋季學期開始達到全國實施的要求。其中，內蒙古自治區教育廳強制自小學一年級開始，三科使用國家通用語言文字授課。有家長在社群媒體表達不滿，即遭公安逮捕。

六省少數民族語言都被禁止

中國政府於二○一七年下達三科教材統編統用、三年實現全覆蓋的要求。自由亞洲電台（ＲＦＡ）二十五日報導，按照中央統一部署，內蒙、甘肅、吉林、遼寧、青海、四川等六省區的民族語言授課學校，今年秋季開始使用國家統編教材；內蒙古教育廳近期發布的文件指出，全區民族語言授課學校，小一、初一的「語文」、「道德與法治（政治）」及「歷史」等三科，分三年逐步實施使用國家統一編制教材，並以國家通用語言文字授課。

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旅居美國、日本的蒙古族人分別向ＲＦＡ表示，此舉在海外蒙古族人中引發強烈反彈，「他們觸碰了蒙古族人的底線，也低估蒙古人保護自己文化的決心」，現在很多海外蒙古族人正積極蒐集此事相關文件和報導，並醞釀抵抗行動。

海外蒙古族人反彈 醞釀抵抗行動

社群網站上許多批評對蒙古族人強制漢語教學的不滿聲浪，直言「內蒙古、蒙古人都很憤怒」、「這傷口上再撒點鹽，就內蒙古爆發了」。報導指出，內蒙古「微信」聊天室中有人討論此事，就被公安封鎖群組、抓人。旅居日本的內蒙古人忽必斯說，三個內蒙古家長群組

蒙古族人在社群媒體抗議中共當局取消「語文」等三科目，以民族語言授課。（取自網路）

一名兒童拿著「抗議消除蒙古語言文化的政策」標語。 （取自南蒙古人權信息中心）

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