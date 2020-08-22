美虛擬空戰 AI機師戰勝F-16飛官

人類與AI的模擬空戰。（取自網路）

2020-08-22 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由美國國防部先進研究計畫局（DARPA）主辦的線上模擬「戰鬥機纏鬥」，廿日迎來最後一輪對決，結果由人工智慧（AI）演算法機師首度擊敗美國空軍F-16戰機的頂尖飛行員，顯示AI技術可能在空域戰鬥中技高一籌。

美國國防部的「阿爾法戰鬥機纏鬥實驗」（Alpha Dogfight Trials）在去年啟動，配合「空中戰鬥進化」（ACE）計畫，探討AI技術如何用以協助軍事任務，此次共選拔八支AI隊伍參加實驗，包括知名武器製造商洛克希德馬丁公司。在十八日至廿日比賽期間，八支AI隊伍必須先通過約翰霍普金斯大學應用物理實驗室開發的五種不同類型模擬對手考驗，再依序進行循環賽、淘汰賽，由洛克希德馬丁公司及蒼鷺系統（Heron Systems）公司的AI隊伍進入決賽。

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面對侵略性戰術 飛官：應對派不上用場

在AI隊伍的決賽中，前兩天賽事中共擊落虛擬敵人二一三次、僅被擊落十六次的蒼鷺隊伍，以十六比四的絕對優勢勝出，進而與美國空軍武器學校一名呼號「老爺車」（Banger）、戴著「擴增實境」（AR）頭盔的F-16人類飛行教官，透過模擬裝置進行對決，並線上直播這場「人機大戰」。畫面顯示，經驗豐富的人類飛行員雖成功避開第一擊，並透過變化戰略和戰術持續存活，但AI機師仍在五回合空戰中全部勝出。

人類飛行員在賽後表示，面對AI機師採取的侵略性戰術，「我們的標準應對根本派不上用場。」

AI研發目前集中在無人機任務

不過，AI在空中纏鬥（dogfight）的勝利不代表戰鬥機飛行員已經成為過去式。根據航太與國防工業分析公司蒂爾集團（Teal Group）的分析師阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）表示 ，目前AI的研發集中在充當無人機的大腦，當作「忠誠的僚機」，運用人工智慧來進行電子戰或是偵察任務，而不是用來取代飛行員。美國空軍中校莫克（Justin Mock）也說，AI當前只能應付行動可以預料的對手。

翱翔科技公司（SoarTeck）的AI機師與物理人工智慧公司（PhysicsAI）的AI機師交戰。（取自網路）

人類飛行員試圖躲避AI機師追蹤。（取自網路）

人類飛行員戴上擴增實境（AR）頭盔，透過模擬裝置與AI機師對決。（取自網路）

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