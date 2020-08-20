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    防港國安法追殺師生 美大學出招

    美國高等學府中國政治相關課程的教授們準備迎來秋季班開學，正設法保障學生在課堂上的言論自由及人身安全不受中國《港區國安法》危害。圖為哈佛大學校園內古老的哈佛園。（法新社檔案照）

    美國高等學府中國政治相關課程的教授們準備迎來秋季班開學，正設法保障學生在課堂上的言論自由及人身安全不受中國《港區國安法》危害。圖為哈佛大學校園內古老的哈佛園。（法新社檔案照）

    2020-08-20 05:30:00

    各大名校擬將上課師生姓名換成代號、課程標示警語

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於六月卅日上路的中國《港區國安法》約束擴及網路及境外，下月即將開學的美國大學秋季班正想辦法讓師生在課堂可大談中國政治又不受中國政府追訴，不同於英國大學七月展開有「自我審查」之嫌的中國學生專屬不含「敏感內容」遠程教學系統，美國名校教師正各出奇招，考慮祭出上課師生姓名換成代號、課程標示「可能含括中國視為政治敏感的教材」警語等措施。

    美國大學兩年前約有卅七萬名中國籍學生註冊，香港籍學生則近七千名，他們常選讀中國法律、文化、政治方面的課程，希望從國際角度了解自身。由於美國目前仍深陷武漢肺炎疫情，多數大學秋季班將採取線上授課方式，亦即中、港學生得透過網路與其他國家的同學線上見，鑑於上課內容可能遭有心人「截錄」並轉交中國當局，上述配套措施成了當務之急。

    普林斯頓大學公共與國際事務學院助理教授特魯克斯（Rory Truex）即準備在中國政治相關課堂用代號保護上課者身分，他強調「我們不能自我審查」，若出於恐懼而不再教授六四事件或新疆問題等中國政府禁談的敏感議題「就輸了」。

    安默斯特學院（Amherst College）政治學助理教授拉蒂根（Kerry Ratigan）打算以線上匿名聊天的方式開課，以便學生暢所欲言，尤其避免中國學生成為中國政府目標。

    香港教科書「公民抗命」等議題被砍

    哈佛商學院則尊重學生意願，准許有疑慮者不參與政治敏感議題討論。在此前提下，該學院教授政治學的副教授任美格（Meg Rithmire）規劃讓碩士班近八百名學生在一年必修課中閱讀拘禁於新疆維吾爾自治區集中營內的穆斯林所寫日記。

    賓州大學政治系教授戈爾茨坦（Avery Goldstein）表示，他將在課程大綱明確警示含有敏感資訊，準備訪中的學生得考量自身安全再決定是否上課，「我會說清楚，我無能為力保護他們。」

    但香港教育工作者面臨更險惡環境。教育局去年推出變相強制審查的通識教科書「專業諮詢服務」後，各出版社十七日首次推出修訂版教材，人權法治、新聞自由、自我審查、公民抗命等議題皆遭刪除，自我審查程度甚至超越當局要求。各級學校教師組成的「香港教育專業人員協會」十九日呼籲教育局收回名不副實的「專業諮詢服務」。

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