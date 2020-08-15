中東和平曙光? 兩國建交三方獲利

一名男子十四日在阿聯的杜拜街頭閱讀當地一份英文報，該報頭版以斗大字樣報導以阿關係正常化。（法新社）

2020-08-15 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕被譽為「二○二○年最好消息」的以色列、阿聯簽署和平協議將為中東地區帶來和平曙光或進一步動盪仍未可知，但當事人之一的以國總理納坦雅胡與扮演斡旋者的美國總統川普因此取得重大政治利益已無庸置疑，至於阿聯既能博得拯救巴勒斯坦的好名聲，還有機會取得先進武器，面子裡子雙贏。

紐約時報指出，納坦雅胡早就因聲索約旦河西岸主權被逼到走投無路，遭歐洲領袖與聯盟夥伴抵制，更無暇分心處理迅速失控的武漢肺炎疫情；他如今同意「暫緩」兼併計畫形同自我解套，歷史定位也扶搖直上，甚至與跟埃及與約旦簽署和平協議的以國前總理比金及拉賓齊名，這對歷經三場選舉才好不容易於五月中組閣、目前仍身陷貪腐官司的納坦雅胡而言，顯然是利多於弊。

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曾為納坦雅胡作傳的以色列記者費佛說，以阿和平協議帶給相關三方的利益清晰可見，就是轉移話題─川普能藉此向世人展示自己是為中東帶來和平的偉大「促成交易者」（dealmaker），納坦雅胡則能轉移民眾對其弊案的關注。以阿和平協議可望一掃川普外交無建樹的惡名，連帶提振他委靡不振的連任選情；至於阿聯則能提升因介入葉門內戰與利比亞衝突而受損的國際地位、成功「阻擋」以國兼併約旦河西岸而以巴人救世主自居，以及取得過去只賣給友以國家的美國先進武器。

沙國恐跟進和平協議 伊朗更形孤立

華爾街日報則說，以阿和平協議讓沙烏地阿拉伯與該區其他國家面臨追隨阿聯腳步的壓力，伊朗則恐因以阿正式聯手而更為孤立。未曾兵戎相向的以阿的雙邊關係其實早已半正常化，遑論雙方過去兩年來在華府的遏止伊朗區域野心之行動上有志一同，合作阻擋伊朗發展核武更加深彼此互信；川普宣布退出伊朗核子協議不但孤立德黑蘭當局，也形同清楚告訴該區與鄰國該如何選邊站。是伊朗政權的最大挫敗。

不滿美國從中斡旋促成以阿建交的巴勒斯坦民眾，14日在以色列占領的約旦河西岸的那不魯斯焚燒美國總統川普、以國總理納坦雅胡與阿聯阿布達比邦王儲穆罕默德的人形紙板洩憤。（法新社）

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