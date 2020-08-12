彭斯：港府冒犯全球愛好自由者

香港警務處國家安全處十日逮捕「壹傳媒」創辦人黎智英。《蘋果日報》隔天加印發行，香港民眾也排隊「爆買」相挺。（美聯社）

2020-08-12 05:30:00

美高層發聲 力挺黎智英

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港警務處國家安全處十日上午引《港區國安法》勾結外國或境外勢力危害國家安全罪等罪名，逮捕香港「壹傳媒」創辦人黎智英等人，包括美國副總統彭斯、國家安全顧問歐布萊恩、國務卿龐皮歐、國會議員，以及國際人權組織、主流媒體紛紛發言譴責，聲援香港民主人士。華盛頓郵報呼籲國際社會不要拋棄香港，或屈服於中國壓迫；紐約時報則疾呼，國際社會應清楚表明，中國對香港的作為將遭到唾棄。

美國副總統彭斯推文譴責港府拘捕黎智英，指此舉為對全世界愛好自由者的深刻冒犯，強調美國將繼續支持黎智英與其他愛好自由的港人。國安顧問歐布萊恩聲明支持黎智英，呼籲北京政府廢除港區國安法。國務卿龐皮歐也推文表示，黎智英遭捕讓他深感不安，此事更加證明中共已毀壞香港自由。

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甫遭中國政府點名制裁的共和黨聯邦參議員魯比歐說，愈來愈多人被依港區國安法逮捕，未來預期還會有更多人被捕，自由世界應對此迅速做出回應，並提供港人安全避風港。

港人「用錢投票」 壹傳媒股價2天飆10倍

在香港，遭警方大規模封鎖的壹傳媒旗下《蘋果日報》隔天照常發行，並以頭版大篇幅報導此事，強調「蘋果一定撐落去（撐下去）」的堅定立場。香港民眾也以「全城爆買」行動相挺，印刷量一路追加到平常近八倍之多，壹傳媒股價更是連兩天暴漲。

英國廣播公司中文網報導，香港人表示這是「用錢投票」，抗議當局侵犯新聞自由，同時表達對壹傳媒的支持。港人十日紛紛購股支持《壹傳媒》，已讓股價連兩天飆升，十一日收盤價為一．一港幣，較十日上漲三三一．三七％，總計股價兩天上漲逾十倍。

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