為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    彭斯：港府冒犯全球愛好自由者

    香港警務處國家安全處十日逮捕「壹傳媒」創辦人黎智英。《蘋果日報》隔天加印發行，香港民眾也排隊「爆買」相挺。（美聯社）

    香港警務處國家安全處十日逮捕「壹傳媒」創辦人黎智英。《蘋果日報》隔天加印發行，香港民眾也排隊「爆買」相挺。（美聯社）

    2020-08-12 05:30:00

    美高層發聲 力挺黎智英

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港警務處國家安全處十日上午引《港區國安法》勾結外國或境外勢力危害國家安全罪等罪名，逮捕香港「壹傳媒」創辦人黎智英等人，包括美國副總統彭斯、國家安全顧問歐布萊恩、國務卿龐皮歐、國會議員，以及國際人權組織、主流媒體紛紛發言譴責，聲援香港民主人士。華盛頓郵報呼籲國際社會不要拋棄香港，或屈服於中國壓迫；紐約時報則疾呼，國際社會應清楚表明，中國對香港的作為將遭到唾棄。

    美國副總統彭斯推文譴責港府拘捕黎智英，指此舉為對全世界愛好自由者的深刻冒犯，強調美國將繼續支持黎智英與其他愛好自由的港人。國安顧問歐布萊恩聲明支持黎智英，呼籲北京政府廢除港區國安法。國務卿龐皮歐也推文表示，黎智英遭捕讓他深感不安，此事更加證明中共已毀壞香港自由。

    甫遭中國政府點名制裁的共和黨聯邦參議員魯比歐說，愈來愈多人被依港區國安法逮捕，未來預期還會有更多人被捕，自由世界應對此迅速做出回應，並提供港人安全避風港。

    港人「用錢投票」 壹傳媒股價2天飆10倍

    在香港，遭警方大規模封鎖的壹傳媒旗下《蘋果日報》隔天照常發行，並以頭版大篇幅報導此事，強調「蘋果一定撐落去（撐下去）」的堅定立場。香港民眾也以「全城爆買」行動相挺，印刷量一路追加到平常近八倍之多，壹傳媒股價更是連兩天暴漲。

    英國廣播公司中文網報導，香港人表示這是「用錢投票」，抗議當局侵犯新聞自由，同時表達對壹傳媒的支持。港人十日紛紛購股支持《壹傳媒》，已讓股價連兩天飆升，十一日收盤價為一．一港幣，較十日上漲三三一．三七％，總計股價兩天上漲逾十倍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黎智英恐「被送中」 面臨無期徒刑
    2020-08-12 05:30

    黎智英恐「被送中」 面臨無期徒刑
    港貨輸美 9/25起改標「中國製造」
    2020-08-12 05:30

    港貨輸美 9/25起改標「中國製造」
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    民團提3大訴求 跨海援港人
    2020-08-12 05:30

    民團提3大訴求 跨海援港人
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    國際今日熱門
    2020-08-11 06:13

    要港府好好交代！聯合國報告列27項侵害人權問題待查

    2020-08-11 06:04

    港府報復？ 周庭被控運作「叫人制裁香港」組織

    2020-08-11 06:46

    貝魯特大爆炸引爆人民怒火 黎巴嫩內閣總辭

    2020-08-11 09:01

    路透：全球武肺確診破2000萬 譚德塞促各國捐錢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播