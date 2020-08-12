港貨輸美 9/25起改標「中國製造」

美國政府根據日前取消香港特殊地位的命令，對香港輸美貨品開刀，下令自九月廿五日起，香港製造貨物進口到美國，都必須標示為「中國製造」。（路透）

2020-08-12 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府根據日前取消香港特殊地位的命令，對香港輸美貨品開刀，下令自九月廿五日起，香港製造貨物進口到美國，都必須標示為「中國製造」，這表示美國此前因美中貿易戰僅針對中國製產品施加的關稅，現在也同樣適用於香港貨品。

港貨將適用美301條款

這是美國政府就中國在香港強行實施國安法所祭出的懲罰措施中，又一打擊香港經濟之舉。未按照新命令標示的貨品，將被課徵十％的懲罰性關稅。商泰隆國際貿易律師事務所（Sandler, Travis & Rosenberg, Ltd.）貿易法專家的分析報告指出，這項變革將導致在香港製造或大幅加工的產品，將被視為中國製品，受美國依據三○一條款對中國貨品課徵關稅的影響。

請繼續往下閱讀...

美國海關及邊境保護局十一日在聯邦政府公報網站發布前述消息，表示撤銷香港特殊地位後，香港製造貨品輸美「不再被標示來自『香港』，必須標示指明為『中國』」，但受影響的進口商需要一段過渡期以符合法令，因此自九月廿五日起實施。

香港對美國貿易逆差高於其他經濟體，但去年減少十六％，降至二六○億美元；今年一到五月，香港對美出口額也比前一年大跌廿二．三％。然而，香港的轉口樞紐地位重要性，遠高於直接貿易，大多做為中國的轉口貿易門戶。目前，香港出口貨品中僅一％為本地製造，二○一九年香港本地產品對美出口額為四億七一○○萬美元，僅佔香港包含轉口貿易在內整體出口額的○．一％。

港府反嗆：美此舉違反WTO規範

對此，港府表示強烈反對。發言人聲稱，美國對香港貨品產地來源標記的新規定，反映美國無視香港做為世界貿易組織（WTO）單獨成員的地位，相關規定除了可能不符合世貿規範外，亦無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方包括美國自身的利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法