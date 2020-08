中英對照讀新聞》Unflustered news anchor loses tooth live on air 淡定的新聞主播在現場直播時掉牙齒

烏克蘭女主播帕達科的門牙在播報新聞時掉出來。(圖擷取自帕達科IG instagram.com/marichkapadalko/)

2020-08-12 05:30:00

◎管淑平

Live TV can throw up all sorts of potential hurdles. But Marichka Padalko, a news anchor on Ukraine, faced an usual problem when part of her front tooth fell out.

現場直播電視會出現各種可能的障礙。但是,烏克蘭新聞主播帕達科面對的是一個常見的問題,她門牙的一角掉出來了。

However, like a true professional, she simply put the tooth in her hand and continued.

然而,她的表現一如真正的專業人士,只是把牙齒放在手中,然後繼續播報。

"Honestly, I thought the incident would go unnoticed," she wrote on Instagram. "But we underestimated the attention of our viewers," she added, under a video of her losing the tooth.

她在Instagram發文,「老實說,我原本以為觀眾不會注意到」,「但是我們低估了我們觀眾的注意力」,她在她牙齒掉出來的影片發文中寫道。

Ms Padalko said she had been impressed by the amount of support she received. "In any situation, keep calm," she added.

帕達科說,接到許多支持聲音,令她感動。「不論發生什麼情況,保持冷靜」,她說。

【新聞辭典】

unflustered:形容詞,不慌不忙的、不緊張的。例句:He is surprisingly unflustered even in such emergencies.(就連在這樣的緊急狀況下,他都出奇地冷靜。)

on air:形容詞,(電視、廣播)播音、播出中。例句:The radio host made the racist remarks on-air.(這名廣播主持人在廣播中說出這番種族歧視言論。)

throw up:片語,產生、迅速興建。例句:This new system has thrown up some problems.(這套新系統出現一些問題。)

