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    跟進川普封殺？ 日收到中國警告

    中國騰訊集團總部位於廣東省深圳市。（路透）

    中國騰訊集團總部位於廣東省深圳市。（路透）

    2020-08-08 05:30:00

    微信對美用戶審查不懈

    〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕美國總統川普六日投下震撼彈，以維護美國國家安全為由，預定於九月廿日禁止美國公民和企業，與擁有微信（WeChat）的中國騰訊集團交易，屆時美國境內恐怕無法下載及使用該程式。華盛頓郵報分析指出，比起TikTok（抖音國際版），美方封殺與中國經濟、生活、跨境商務等領域息息相關的微信，更加痛擊中國核心，而騰訊的股價也應聲重挫。

    美國之音指出，若美方全面封鎖微信IP位址，在美國就必須使用虛擬私人網路（VPN）才能連上微信，這將對與中國境內家人聯繫的中國移民和留學生，以及與中國有生意往來的美國企業影響重大，因為WhatsApp、Telegram、LINE等替代工具在中國都被禁用。值得注意的是，華盛頓郵報指出，微信對美國境內用戶的審查也毫不鬆懈，去年就有美籍中國人因討論香港「反送中」運動而被關閉帳戶。

    華爾街日報指出，雖然微信在美用戶較少，但對北京而言，騰訊被鎖定的風險更大，因為微信是海外中國人及在中國有事業和友人的外國人，與中國境內聯繫的主要工具，且騰訊也是中國政府在諸多領域的合作對象。

    形同數位世界 美中決裂

    華府智庫傳統基金會科技政策中心主任基欽（Klon Kitchen）表示，微信在美的用戶基數雖較少，但與TikTok一樣都被中方當成「政權的延伸」。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）科技和公共政策計畫主任路易斯（James Lewis）直言，美方對全球最大網路公司之一騰訊的禁令，象徵「數位世界裡美中兩國的決裂」，「中國必定會報復」。

    川普宣布封殺微信後，在香港上市的騰訊股價一度重挫達十．一％，收盤跌幅收斂至五％，報五二七．五港幣。另外，阿里巴巴、京東等其他中資新經濟股也被拖累而全面走低，前者收盤跌三．○四％、後者跌二．九九％，總計一天內市值蒸發七五○億美元。

    日地方政府相繼停用TikTok 

    此外，日本TBS電視新聞報導，對於日本有意對TikTok祭出相關限制措施，中方已透過外交管道警告日方，如果禁止該APP「可能對日中關係帶來重大的影響」，日方則回應表示，政府不會介入國會議員的活動。

    日本多個地方政府近來紛紛宣布關閉TikTok官方帳號，自民黨「規則形成戰略議員聯盟」會長、前經濟再生相甘利明在上月底也提出建言，希望政府對於包括TikTok在內中國開發的APP進行限制，以強化日本的經濟安全保障。TikTok目前在日本的用戶約有一千萬。

    微信是中國一個功能「包山包海」的應用程式，民眾可用以通訊、支付、購物等。（法新社）

    微信是中國一個功能「包山包海」的應用程式，民眾可用以通訊、支付、購物等。（法新社）

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