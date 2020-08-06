澳總理︰美中戰爭 不再不可想像

澳洲總理莫里森五日在澳洲國會，與巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（Jame Marape）舉行視訊會談。 （歐新社）

2020-08-06 05:30:00

印太國家須建立堅實聯盟

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲總理莫里森五日在美國「亞斯本安全論壇」發表視訊演說，指出美國和中國爆發戰爭，已經不再是「不可想像」，力促兩國貫徹其「特殊責任」，維護旨在強化區域及全球穩定的國際共同規範，尊重國際法，尋求以和平手段解決紛爭。他也說，當前在印度—太平洋地區與志同道合國家建立堅實聯盟，是「關鍵優先要務」。

盼兩國貫徹「特殊責任」 和平解決紛爭

莫里森在這場全球國家安全會議上的談話表示，美國向來被全球賦予更高的期待，而中國現在的發展程度，也到了有必要展現相同的集體責任感，中國必須在加強區域和全球穩定上「扮演與其新地位相稱的角色」，承擔促進「更廣大的全球和區域利益，而非狹隘的國家利益或願景」的責任；中國和美國有「特殊責任」，要維護國際社會的共同規範，尊重國際法與和平解決紛爭，「致力於以規則為基礎的經濟互動。恫嚇和退出國際體系，都不是往前邁進之道」。

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莫里森指出，印太地區是當前戰略競爭中心，領土爭議、軍事以空前速度現代化、外國干預、網路攻擊等方面均面臨挑戰；但各國必須接受全球政治強權已重新排列組合的事實，而非「緬懷過去」，必須與當前所見「而非我們希望看到」的世界打交道。他說，在印太地區建立禁得起考驗的戰略平衡是「關鍵優先要務」，其中包括美國持續參與印太事務，以及志同道合國家「更緊密、更一致、更頻繁地」依據其一致的利益行事。

針對澳洲前總理陸克文日前在「外交事務」期刊撰文指出，美中在未來三個月內爆發武裝衝突的可能性已經變得「特別高」，莫里森也指出，他的政府對美中戰略緊張關係的看法不像前政府那麼「戲劇性」，但澳洲最新修訂的國防戰略「也承認這些情況現在已經不再如過去被認為不可想像、不可能」。

至於中國的短影片分享平台「抖音」海外版TikTok帶來的竊密威脅，莫里森說，澳洲「仔細了解過，沒有證據讓我們認為…不當使用任何人的個資」。不過，澳洲人民仍需「非常警覺」這些社群媒體搜刮用戶個資。

崔天凱︰中方不希望升高緊張

對此，參加該論壇的中國駐美國大使崔天凱則表示，美中兩國應彼此合作，而非對抗；雙方近來以牙還牙互關總領事館，中方不希望美中緊張關係進一步升高，「新冷戰不符合任何人的利益」。他也駁斥美國指控中國駐休士頓總領事館從事間諜活動、中國在南海使用恫嚇伎倆的說法，並強調沒有證據顯示短影片分享平台「抖音」海外版TikTok與中國政府分享資訊。崔天凱還說，儘管美中關係緊張，雙方仍遵守第一階段貿易協議。

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