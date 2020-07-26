中國全球情蒐 比利時受駭 星男淪中諜

中國不法情蒐，惡意行為惹怒不少國家。圖為越南裔美國人到中國休士頓領館外集結抗議。（路透）

2020-07-26 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國除了派學生和研究人員赴美滲透，也僱用外國人在美蒐集情報！美國司法部廿四日聲明指出，新加坡公民楊俊偉（譯音，Jun Wei Yeo／Dickson Yeo）當日在聯邦法院坦承替中國蒐集情報，並就非法擔任外國政府代理人罪名認罪，刑期最高為十年，預計十月九日面臨審判。

美國司法部指出，楊俊偉設立假顧問公司刊出職缺後，上百封履歷有九成來自具有安全許可的美國軍方或政府人員，他全都交給了一名中國情報特工，接著利用職業社群網站搜尋資料，包括確認他們的弱點，例如對工作不滿意或有財務困難。多位美國政府雇員和一名軍官成了目標，其中一人甚至參與美國空軍F-35B閃電戰鬥機計畫，此人正好有財務問題。

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楊俊偉供稱係於二○一五年在新加坡國立大學攻讀博士時訪中，獲中國情報部門招募，他當時寫政治報告換錢；對方接著要求他和中國人民解放軍簽約，但他沒有答應，選擇繼續和中國情報特工合作。前往中國會面的數十次，他皆從一個獨立辦公室入境，以便「訪中時隱藏身分」；去年一月移居美國後，他則前往中方指定的咖啡廳進行任務，以免資訊被攔截。

在另一方面，美國司法部日前起訴中國駭客李曉宇（Li Xiaoyu，譯音）及董佳志（Dong Jiazhi，譯音），並在起訴書中提及他們曾駭侵比利時一家公司，竊取流體力學演算等資訊。比國政府廿五日表示正與美方聯繫，進行調查。

中國情蒐入侵美國多年，美國全面清查共諜，引爆兩國閉館風波。圖為預計廿七日關閉的美國駐成都總領事館外廿五日有多名中國警察駐守戒備。（法新社）

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