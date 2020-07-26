中國全球情蒐 比利時受駭 星男淪中諜
〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國除了派學生和研究人員赴美滲透，也僱用外國人在美蒐集情報！美國司法部廿四日聲明指出，新加坡公民楊俊偉（譯音，Jun Wei Yeo／Dickson Yeo）當日在聯邦法院坦承替中國蒐集情報，並就非法擔任外國政府代理人罪名認罪，刑期最高為十年，預計十月九日面臨審判。
美國司法部指出，楊俊偉設立假顧問公司刊出職缺後，上百封履歷有九成來自具有安全許可的美國軍方或政府人員，他全都交給了一名中國情報特工，接著利用職業社群網站搜尋資料，包括確認他們的弱點，例如對工作不滿意或有財務困難。多位美國政府雇員和一名軍官成了目標，其中一人甚至參與美國空軍F-35B閃電戰鬥機計畫，此人正好有財務問題。
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楊俊偉供稱係於二○一五年在新加坡國立大學攻讀博士時訪中，獲中國情報部門招募，他當時寫政治報告換錢；對方接著要求他和中國人民解放軍簽約，但他沒有答應，選擇繼續和中國情報特工合作。前往中國會面的數十次，他皆從一個獨立辦公室入境，以便「訪中時隱藏身分」；去年一月移居美國後，他則前往中方指定的咖啡廳進行任務，以免資訊被攔截。
在另一方面，美國司法部日前起訴中國駭客李曉宇（Li Xiaoyu，譯音）及董佳志（Dong Jiazhi，譯音），並在起訴書中提及他們曾駭侵比利時一家公司，竊取流體力學演算等資訊。比國政府廿五日表示正與美方聯繫，進行調查。