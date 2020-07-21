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    彭博評比75新經濟體 台灣抗疫最優

    彭博針對全球七十五個經濟體對抗武漢肺炎的表現評比，台灣抗疫成果居冠。（本報資料照）

    彭博針對全球七十五個經濟體對抗武漢肺炎的表現評比，台灣抗疫成果居冠。（本報資料照）

    2020-07-21 05:30:00

    台、韓武肺疫情已獲控制 經濟逐漸恢復正常

    〔編譯茅毅／綜合報導〕根據彭博（Bloomberg）對全球七十五個經濟體對抗武漢肺炎疫情的評比，針對公共衛生、經濟活動與政策空間三項標準，台灣的整體表現居冠，其次是非洲南部內陸國波札那（Botswana），亞洲的南韓、泰國和中國。

    彭博評比的對象是七十五個新興及前沿（frontier）經濟體，後者是指因國家規模太小、既有風險過高或流動性不足，過去十年來經濟並未強勁成長，被列入下一代新興市場的低收入國家或地區。第一項評分標準是估算過去三十天，相對於人口的武肺確診死亡人數；第二項是藉由Google有關零售和工作場所活動的移動數據，估計經濟活動規模；第三項則是將公共債務、準備金覆蓋與信用評等納入考量，評比各經濟體擁有多少可用於抗疫的政策空間。

    由於台、波、韓的疫情已大致獲得控制，境內經濟活動水準相較於疫情爆發前的常態，已逐漸恢復正常。此外，這三個經濟體的負債較少、準備金也較充裕，信評機構給予的評等高於列入評比的其他多數經濟體。全球最大新興經濟體中國的疫情聲稱獲得控制，也逐漸重啟經濟活動，政策空間有餘裕，排名第五。

    拉美成後段班 表現最差

    在這項評比中，拉丁美洲國家的整體表現最差，巴西、智利、墨西哥與阿根廷等國均列入「後段班」，薩爾瓦多、厄瓜多及玻利維亞更敬陪末座。拉美國家正設法控制疫情，並試圖重啟國內經濟。

    彭博強調，數據有侷限性，這項評比並非最終結論。例如，各國計算武肺死亡病例的回報標準不同；依據移動數據恐將高估經濟惡化程度，也可能反而掩蓋了面臨的經濟壓力。還有些國家也許不會動用政策空間，例如沙烏地阿拉伯的公共債務低、外匯儲備充裕，卻仍採取撙節措施、調升關稅與減少發放津貼等以開源節流。

    全球逾60萬死 美最嚴重

    法新社彙整的官方數據顯示，截至台灣時間二十日深夜，全球將近六十萬七千人死於武漢肺炎，確診病例逾一四五三萬五千例。美國是疫情最嚴重的國家，累計逾十四萬零五百人染疫病故、近三七七萬四千例確診。其他疫情重災區還包括巴西、英國、墨西哥及義大利。

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