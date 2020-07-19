港立法會選舉逼效忠 民主派內訌

二○二○年香港立法會選舉民主派初選十一、十二日在當局恫嚇中展開，多達六十一萬香港市民出門投票相挺。（美聯社檔案照）

2020-07-19 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕預定九月六日舉行的香港立法會選舉，提名期已在十八日展開，香港政務司長張建宗十七日特別指出參選人應提交的「確認書」格式未變，當中所載「擁護《基本法》及保證效忠香港特別行政區」要求更是「天經地義」。十一日獲逾六十一萬市民現身力挺的民主派初選出線者對此看法分歧，部分抗爭派強烈主張拒絕簽署，引爆民主派陣營內訌。

4年18人被取消參選

香港選舉管理委員會已表明，選舉主任在決定候選人提名是否有效時，有權考慮他們是否遞交確認書。法新社報導，這張確認書掀起當局可能用來取消年輕民主世代參選資格的疑懼。在上次立法會選舉時，至少六名年輕民主派候選人遭取消資格；過去四年來，港府共禁止十八名民主派參與地方選舉。

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面對張建宗點名非建制派議員長期政治掛帥，不惜代價癱瘓立法會，民主黨主席胡志偉稱上述說法「扣帽子」，將所有問題政治化。胡志偉十七日重申不簽「確認書」的決定，強調這是他「唯一的選擇」，但不是其他參選人的「唯一選項」。他提醒眾人，「確認書終究是港共政府分化民主陣營的陰險手段」，呼籲大家應「以最切合自己的方式，盡力提高民主陣營的勝算」，「實在不用再生枝節，亦不必拘泥於表面的同調」。

事出於前「香港眾志」秘書長黃之鋒等十六位在民主派初選拔得頭籌的參選人十五日集體面對媒體以「抗爭派」自居，表達希望民主派初選出線者對簽署「確認書」與否採取「齊上齊落」的同陣線立場。但「人民力量」的陳志全和譚得志在記者會後立刻表明不簽，還呼籲盟友「勿為入閘、甘啖屎溺」。

無黨籍的本土派鄒家成十七日也透過臉書鄭重拒簽「確認書」，稱他相信簽了不代表之後就沒有取消資格（DQ）問題。

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