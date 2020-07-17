美中脫鉤 美元交易可能喊停

美國前國家安全顧問波頓去年九月下台後，時常公開批評總統川普的對外政策。（路透檔案照）

2020-07-17 05:30:00

美前國安顧問波頓示警

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國前國家安全顧問波頓，十五日晚間再就美中關係發表評論，他稱美中經濟脫鉤「不只可能，而是正在發生」，也提到「有可能」美國會切斷中國與香港使用美元交易，並強烈呼籲，美國應對受中國「港區國安法」打壓而出逃的香港人開放邊境。去年九月遭總統川普片面「被辭職」的波頓，也宣稱川普若十一月順利連任，極可能主動找中國國家主席習近平再來場貿易協議的「秘密交易」。

企業將供應鏈移出中國

面對中國向來屬強硬鷹派的波頓，對於川普不夠嚴厲的對中政策始終多所批評，十五日在對香港外國記者會（ＦＣＣ）的視訊演說中，做出上述表態。針對美中經濟脫鉤，他說人民不會後知後覺，許多企業正逐步把供應鏈移出中國，因為大家都受夠了中方「令人嘆為觀止」的「國家間諜行徑」。

請繼續往下閱讀...

籲美對港人開放邊境 對中更強硬

波頓表示，除經濟脫鉤，美中金融脫鉤「也有可能性」，包括美方要求文件不符嚴格標準的中國企業從美國股市下市，或是削減中國或香港進入美元結算市場的管道。後者堪稱「核選項」，據傳川普政府正認真考慮。

面對港區國安法壓境，波頓鼓舞港人不要放棄，強調不論在美國或其他西方國家，都一直廣泛且深切的支持香港的自由。他引用二戰期間英國首相邱吉爾名言，指他覺得這是香港「最光輝的時刻」。波頓認為， 跟進英國、加拿大等國，擴大對港人提供「政治庇護」，「是美國應該做的事」，尤其從歷史來看，移民乃造就強大美國並超越其他國家的關鍵優勢。

自離職後就不斷批評川普的波頓，指才剛簽署「香港自治法」的川普，其實一直不想介入香港事務。波頓曾與川普共事十七個月，近期出版《事發之室：白宮回憶錄》，上月發行即躍居暢銷排行榜之首，書中稱川普為勝選而「討好」中國，並指川普曾稱讚習近平打壓新疆維吾爾自治區少數民族一事。據其所述，川普去年對發表一九八九年天安門事件卅週年聲明等人權議題並無興趣，貿易協議才是他朝思暮想的「大白鯨」。

波頓預測若川普在十一月四日成功連任，將會與中國展開另一場貿易談判，結果會讓年初簽署的美中第一階段貿易協議被拋諸腦後。另儘管專家普遍認為，美中關係正處於兩國一九七九年正常化以來的最低潮，波頓卻相信美中距離爆發戰爭還很「遙遠」，至少短期間不可能，他希望中國也能藉此機會拋棄挑釁舉動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法