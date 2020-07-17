中共黨員、家屬 美考慮禁入境

美國繼香港自治法後，可能再有反制中國的行動，川普總統考慮全面禁止中國共產黨員及其家屬入境。圖為中國人民代表大會會場。（法新社檔案照）

2020-07-17 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕繼香港自治法後，美國可能再有反制中國的行動。「紐約時報」十五日報導，總統川普正在考慮全面禁止中國共產黨員及其家屬入境，同時，國務卿龐皮歐表示，美國政府也將對華為等涉及侵犯人權的中國科技公司部分員工實施簽證限制，不得進入美國。

涉侵犯人權科技員工 限制簽證

紐約時報引述四名了解白宮相關討論的消息人士說法，根據二○一七年禁止數個穆斯林國家公民入境所依據的「移民及國籍法」同一條款草擬的總統行政命令，也將撤銷現已在美之中共黨員和其家人簽證，另有提議一併限制中國人民解放軍人員和國營企業高級主管。

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如果全部都設限 人數將達2.7億

白宮、國務院、國土安全部官員都參與討論，這項禁令將會是美、中自二○一八年展開貿易戰以來，美國最有挑釁意味的舉動。不過，此事尚未定案，最終也可能被川普否決。

中共現有九千二百萬名黨員，二○一八年將近三百萬名中國公民訪美，但不知其中多少人是黨員。前述部門也正在討論其他多種禁止中國人士入美的方案，包括只鎖定中共中央政治局二十五名委員及其家屬。根據川普政府內部評估，若對所有中共黨員和家屬設限，等於是禁止高達二億七千萬人入境。

遏制貪官逃美 中國輿論多叫好

智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」中國研究主任白明（Jude Blanchette）則說，絕大多數中共黨員未參與北京決策，「這樣的作法會是平白無故指人有罪，就拿全中國近十％人口開刀，會激怒中國民意」。但在中國網路上，民間輿論卻是多數叫好，許多民眾諷刺川普是「川建國」，因此舉將遏制貪官逃美，等於協助中國反腐倡廉。

侵犯人權公司 龐皮歐點名華為

國務卿龐皮歐十五日在國務院記者會上宣布，禁止「對全球犯下侵犯人權行徑之政權提供實質支持的」中國科技公司部分員工入境，並特別點名「華為」，提醒全球通訊科技公司「如果與華為做生意，就是在與侵犯人權者打交道」。

他在這場記者會及「國會山報（Hill）」的訪問中說，美中仍在對話，但美國不能再坐視中國置美國國安和人民於險境的行徑，只要維持美中商貿關係，「中國領導階層也了解」。

他說，川普若連任，第二個任期最大國安挑戰，「肯定是中國共產黨」，並以「總書記」而非「國家主席」稱呼習近平，批評習近平在南海、香港問題上都違反其承諾，對世界構成真正威脅。

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