港府恐限制採訪 阻絕外媒

香港國安法潛在「以言入罪」風險，迫使香港人改採「白紙抗爭」，立法會泛民主派議員七日也藉此抗議惡法。 （美聯社）

2020-07-08 05:30:00

香港記協︰新聞自由已到危急存亡之秋

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港國安法上路一週，香港記者協會七日發布二○二○年香港言論自由年報「危城下的自由」，記協主席楊健興指出，國安法製造寒蟬效應，未來自我審查的情況恐怕更加嚴重，新聞自由已到了危急存亡之秋。楊健興也憂心，港府未來將以國安法為由，限制媒體採訪或發行官方記者證，外媒可能更難在香港採訪。

暴力阻撓採訪行為 普遍存在

年報引述最新公布的香港「新聞自由指數」，香港新聞從業人員與一般民眾對去年新聞自由的評分，分別為三十六．二分與四十一．九分，比前年的四十．九分與四十五分大幅下跌。二二二名受訪記者中，超過九成認為香港普遍存在蓄意以暴力阻撓記者採訪的行為，逾七成認同港府是打壓新聞自由的來源，多達一四一人表示曾受警方暴力對待。

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記協提出六點呼籲，「人大撤銷港區國安法」、「未有社會共識前不應進行廿三條立法」、「警方停止阻撓記者採訪與使用暴力，並停止推動引入統一記者證與識別記者證」、「政府應針對反送中運動以來，警方阻撓記者採訪與對記者使用暴力的情況，進行獨立調查」、「加速制訂《資訊自由法》與《檔案法》，賦予公眾法定知情權」、「停止打壓香港電台，尊重編採自主」。

香港大學法律學院首席講師張達明表示，七日生效的《實施細則》偏離香港過往的立法與人權保障作法，儘管許多作法與現行法規相同，但國安法在關鍵時刻將法院的角色移除，反映香港已失去獨特性，「一國兩制」不復存在。

林鄭嗆記者 須先保證不觸法

對此，香港特首林鄭月娥七日上午召開記者會，被香港自由媒體（HKFP）記者問到國安法上路後，香港新聞自由是否能獲得保障時聲稱，香港外國記者會（FCC）與所有記者必須先保證不會觸犯國安法欲防範、制止的四類行為，她才會做出相關保證。林鄭指控批評國安法嚴苛、削弱人權與自由者是在製造「白色恐怖」，香港國安法比他國國安法溫和，制定細則也不是擴大警權，而是為保障人權。

去年九月，香港鎮暴警察以胡椒噴霧指向在銅鑼灣採訪「反送中」抗爭的媒體記者。（彭博檔案照）

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