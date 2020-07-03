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55國可幫忙引渡「送中」

55國可幫忙引渡「送中」

55國可幫忙引渡「送中」

2020-07-03 05:30:00

截至2019年9月為止，目前全球至少39國已與中國簽訂引渡條約並生效；至2020年4月20日，共有19國與香港簽訂引渡協定，合計與中港簽約並生效的國家至少55國，未來這些國家可能配合北京要求，將涉及香港問題的外籍人士送往中國。

●與中國簽訂引渡條約已生效39國

亞洲：南韓、蒙古、菲律賓、越南、泰國、印尼、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡、巴基斯坦、伊朗、阿富汗、阿聯、亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克

歐洲：法國、義大利、葡萄牙、西班牙、俄羅斯、白俄、烏克蘭、保加利亞、波士尼亞、立陶宛、羅馬尼亞

美洲：巴西、祕魯、墨西哥

非洲：阿爾及利亞、突尼西亞、衣索比亞、安哥拉、賴索托、納米比亞、南非

●已與中國簽訂引渡條約，但尚未生效的國家：共16國

中東與中亞：土耳其、賽普勒斯

歐洲：比利時、奧地利、

美洲：阿根廷、智利、巴貝多、格瑞那達

非洲：摩洛哥、剛果、厄瓜多、肯亞、塞內加爾、模里西斯、辛巴威

大洋洲及其他：澳洲

●與香港簽訂引渡協定的國家：共19國

亞洲：南韓、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡

歐洲：英國、法國（尚未生效）、捷克、芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙

美洲：加拿大、美國

非洲：南非

大洋洲及其他：澳洲、紐西蘭

資料來源：中國與香港政府

整理：國際新聞中心

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