「澳」援港人 澳中關係再惡化

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑一日表示，他向英國內政部申請政治庇護已在六月底獲得批准，是首名香港公民及英國國民海外護照（BNO）持有人獲英國當局給予政治庇護，可在英國居留五年，此後並可申請永久居留身分及英國公民資格。二○一九年八月香港「反送中」運動期間，鄭文傑前往中國出差，返港時卻在香港高鐵西九龍站的中國管轄區被帶走，中方指控他嫖娼，行政拘留他十五天。鄭文傑相信，他成功申請政治庇護，顯示英國政府認為他的案件純屬政治迫害。（路透）

2020-07-03 05:30:00

英澳更新香港旅遊警示

〔編譯周虹汶、黃靖媗／綜合報導〕繼英國一日宣布放寬持有「英國國民（海外）護照」（ＢＮＯ）的港人居留權後，澳洲總理莫里森二日也公開表示，正積極考慮「提供類似機會」，預計成為港人另一個避風港。法新社認為，澳方此舉可能導致近期日趨緊張的澳中關係進一步惡化。

莫里森明確表示，當前香港局勢「非常令人憂心」，澳洲政府對他數週前提議接納港人一事「非常積極」，最終雖將由內閣決議定調，但澳洲確實「準備加緊支援」香港居民。他並未透露提案內容，但由其回應態度看來，「避風港」過關機率極高。

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提醒民眾「沒有意圖卻觸法」

澳洲政府二日也更新香港旅遊警示並提醒民眾，當地除了武漢肺炎，隨《港區國安法》正式生效且可能被「廣泛詮釋」，「你可能沒有意圖卻觸法」，並面臨無期徒刑懲罰。

未來十年軍費增4成 焦點在印太

澳洲外交部長潘恩一日曾「深度關切」《港區國安法》發展。同日，中國駐澳大使館對她的「表態深表遺憾和不滿」。在此之前，除了反對中國利用電信設備製造商「華為」等科技公司進行情報蒐集，潘恩四月間也曾呼籲針對武漢肺炎起源展開獨立調查，同時強調不會屈從於中方的經濟「威迫」，引爆澳中最新衝突。

中國同月暫停受理四家澳洲企業肉品的進口申報，也對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅；上月更祭出澳洲旅遊安全提醒，呼籲國人「切勿前往」，並對走私毒品的澳洲公民吉萊斯比判處死刑。

澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）二日直言，印太地區正面臨「自第二次世界大戰結束以來最重大的戰略調整」，因他國愈來愈常動用不屬武裝衝突的「強制性手段」，包括網路攻擊、外國干預，以及介於戰爭與和平間的經濟施壓，加緊利用這種「灰色地帶」下，「影響變干預、經濟合作成強迫，而投資變成誘騙陷阱」。澳洲未來十年軍事焦點將放在印太地區，預計增加國防支出四成，總額達二七○○億澳幣（約五．六四兆台幣）。

英警告國民赴港 遭拘留風險增

另一方面，針對英國將實施新法，放寬持有或有資格申請ＢＮＯ港人的移民權利，英國外交大臣拉布一日受訪時坦承，若中國執意阻擋港人赴英，英國其實無力要求中國放行。拉布強調，中國已撕毀一九八四年《中英聯合聲明》的承諾，英國將對香港問題採取務實行動。與此同時，英國也更新香港旅遊警示，警告國民赴港遭到拘留的風險增加。

澳洲總理莫里森表示，正積極考量對香港人民提供安全庇護。（歐新社檔案照）

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