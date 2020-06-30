清除學術間諜 日本將嚴審外生、學者簽證

（美聯社檔案照）

2020-06-30 05:30:00

對大學接受海外資金加強管理

〔駐日特派員林翠儀／東京二十九日報導〕美國為阻止中國持續竊取敏感科技的智慧財產，大舉剷除潛伏在各學術機構裡的「學術間諜」，日本也有意跟進。政府跨部會的「綜合創新戰略推進會議」上週開會提出新版戰略草案，將對留學生或外國研究人員的簽證從嚴審查，並對大學接受海外資金加強管理，防止敏感科技外流，全案預定七月中旬提交內閣會議決定。

讀賣新聞報導，竹本直一直一在記者會上表示，儘管將外國人才拒於門外並非好事，但若因外國人才進來，造成技術或情報外流，對日本並無好處。竹本也提到美國的大學傳出有中國留學生涉及技術外洩，他將調查日本實際情況，以決定各大學的因應對策。

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日本經濟新聞報導，為防止研究成果被轉用於大規模毀滅性武器，或是包含個資在內的數據遭到濫用，日本在二○一九年修正的「外匯及外國貿易法」（外為法）中，規定電力、通訊等具有安全保障考量的重要企業，外資在取得股份前必須經過申請。

這次提出的「綜合創新戰略二○二○」將以雙重策略加強管制，防堵大學成為技術外流的漏洞。對於已接受科學技術振興機構（JST）、新能源．產業技術綜合開發機構（NEDO）等政府機關補助的大學研究室，若同時接受海外企業或組織的資金援助，必須申報詳細的金援資料，若申報不實，政府將停止補助。這項規定最快將於二○二二年度開始實施。

另外，在人員管理方面，也將加強留學生與外國研究人員的簽證審查，入境前必須先申報個人的研究履歷。戰略草案中也提到，產官學界應合力加強內部管理，包括對敏感技術情報的連結管理，以加強產業間諜的因應對策。

朝日新聞報導，中國多年來透過「千人計畫」招募外國優秀研究人員，藉此獲得敏感技術的智慧財產。由於人工智慧、機器人、量子和生化技術等尖端科技領域競爭激烈，日本政府對於留學生和高科技領域退職人員成為被招收的對象，或是網路攻擊等手法視為重要問題。

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