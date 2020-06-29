日核能輸出英國停擺 美力阻中國接手

日本日立製作所在英國威爾斯西北部安格爾西島上興建的威爾法核電廠，已於去年一月份因資金問題遭擱置。 （法新社檔案照）

2020-06-29 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「週日泰晤士報」二十八日披露，美國川普政府施壓日本企業「日立製作所」（Hitachi），勿將原定在英國建造、但在去年因資金問題而擱置的核電廠計畫，轉售予中國企業。

日立二○一二年收購英國的地平線核電公司（Horizon Nuclear Power）後，決定在英國威爾斯西北部安格爾西島（Isle of Anglesey）興建兩座核電廠。據報導，針對已於近一年半前擱置的威爾法核電廠（Wylfa Newydd）興建計畫將何去何從，日立目前有幾個選項正在權衡，該公司董事會將於今年九月做出定奪。報導指出，積極爭取英國核電廠興建計畫的中國最大國有核電工程企業︱中國廣核集團（CGN），企圖買下日立在安格爾西島的核電廠計畫。中國廣核不願就前述報導發表評論。

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週日泰晤士報並未透露從何處取得美方施壓日立的消息，但指稱繼華府阻止中國電信巨擘「華為」參與英國第五代行動通訊技術（5G）建設後，英國已成為美中貿易戰的最新戰場。媒體日前披露，川普政府以受中國人民解放軍支持與控制為由，將包括華為與中國廣核在內的二十家中國企業列入制裁名單。

日立去年一月因資金問題，決定擱置安格爾西島的核電廠計畫，帳面損失約二十八億美元（約八三七億台幣）。據了解，日立當時還擱置在英國格羅斯特郡（Gloucestershire）的另一個核電廠計畫，再加上日本企業「東芝」（Toshiba）前年十一月也以資金問題宣布放棄在英國坎布里亞郡（Cumbria）的核電廠計畫，英國媒體當時曾分析，日企接連退出不僅重創英國的核能策略，也顯示為英國興建新核電廠的競爭者，只剩下法國電力公司（ＥＤＦ）與中國廣核，而這兩家企業在英國薩默塞特郡（Somerset）的欣克利角（Hinkley Point）Ｃ核電廠興建計畫上有合作關係。此外，中國廣核還想在英國埃塞克斯郡（Essex）的核電廠裝設中國製的反應爐。

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