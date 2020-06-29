日核能輸出英國停擺 美力阻中國接手
〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「週日泰晤士報」二十八日披露，美國川普政府施壓日本企業「日立製作所」（Hitachi），勿將原定在英國建造、但在去年因資金問題而擱置的核電廠計畫，轉售予中國企業。
日立二○一二年收購英國的地平線核電公司（Horizon Nuclear Power）後，決定在英國威爾斯西北部安格爾西島（Isle of Anglesey）興建兩座核電廠。據報導，針對已於近一年半前擱置的威爾法核電廠（Wylfa Newydd）興建計畫將何去何從，日立目前有幾個選項正在權衡，該公司董事會將於今年九月做出定奪。報導指出，積極爭取英國核電廠興建計畫的中國最大國有核電工程企業︱中國廣核集團（CGN），企圖買下日立在安格爾西島的核電廠計畫。中國廣核不願就前述報導發表評論。
請繼續往下閱讀...
週日泰晤士報並未透露從何處取得美方施壓日立的消息，但指稱繼華府阻止中國電信巨擘「華為」參與英國第五代行動通訊技術（5G）建設後，英國已成為美中貿易戰的最新戰場。媒體日前披露，川普政府以受中國人民解放軍支持與控制為由，將包括華為與中國廣核在內的二十家中國企業列入制裁名單。
日立去年一月因資金問題，決定擱置安格爾西島的核電廠計畫，帳面損失約二十八億美元（約八三七億台幣）。據了解，日立當時還擱置在英國格羅斯特郡（Gloucestershire）的另一個核電廠計畫，再加上日本企業「東芝」（Toshiba）前年十一月也以資金問題宣布放棄在英國坎布里亞郡（Cumbria）的核電廠計畫，英國媒體當時曾分析，日企接連退出不僅重創英國的核能策略，也顯示為英國興建新核電廠的競爭者，只剩下法國電力公司（ＥＤＦ）與中國廣核，而這兩家企業在英國薩默塞特郡（Somerset）的欣克利角（Hinkley Point）Ｃ核電廠興建計畫上有合作關係。此外，中國廣核還想在英國埃塞克斯郡（Essex）的核電廠裝設中國製的反應爐。