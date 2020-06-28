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美單日飆4.5萬例 德州佛州解封急轉彎

加州洛杉磯確診病例再度攀升，迫使當局重新加強管制，並擴大篩檢。圖為大批車輛排隊等候篩檢。（法新社）

加州洛杉磯確診病例再度攀升，迫使當局重新加強管制，並擴大篩檢。圖為大批車輛排隊等候篩檢。（法新社）

2020-06-28 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國境內的武漢肺炎疫情持續反彈，廿六日新增確診病例突破四．五萬例，刷新單日最高紀錄，尤以南部的德州、加州、佛州、亞利桑那州等地最為嚴重；值得注意的是，不願戴口罩及保持社交距離的年輕族群感染比例最高，迫使當地政府紛紛重新實施管制措施。

美國約翰霍普金斯大學統計，美國確診病例截至台灣時間廿七日下午已達二四六萬例，死亡達十二．五萬例。先前最晚封城、但最早解封的德州和佛州，已開始重新限制人們行動。共和黨籍德州州長艾波特一週前還不打算暫緩重啟經濟，但廿六日不得不下令全州酒吧暫停營業、餐廳內用座位減半，百人以上的室外聚會須獲得地方政府批准，第一大城休士頓更發出居家隔離令。

與此同時，佛州州長迪尚特指示所有酒吧暫停販售酒精飲料，且零售超市、餐廳和健身房等也須控制顧客人數。邁阿密戴德郡宣布，將在國慶日的週末期間關閉海灘度假區，並強調限制娛樂活動是慎重決定，因為新確診者中多為年輕人。艾波特也說，新增病例明顯源於特定活動，包含在酒吧作樂的年輕人。

華爾街日報指出，在十八歲至四十九歲的年輕族群中，有些人認為既然已解除居家隔離令，就代表可以重回正常的夏日生活，使得新增的大多數病例不再是來自療養機構，而是酒吧和派對。

對此，由副總統彭斯率領的白宮抗疫工作小組，在相隔兩個月後重新啟動。彭斯坦承，十六州的新增確診病例持續上升，其他卅四州的疫情則已趨平緩。但他強調，美國現在的處境比兩個月前好，且死亡率也較低，「我們的確已減緩病毒傳播速度，拉平疫情曲線」。

美國佛州邁阿密海灘近日人潮絡繹不絕，且年輕人眾多，成為防疫一大破口。（歐新社）

美國佛州邁阿密海灘近日人潮絡繹不絕，且年輕人眾多，成為防疫一大破口。（歐新社）

德州廿六日宣布酒吧暫停營業，業主急忙將招牌換上「再次關閉」字樣。（法新社）

德州廿六日宣布酒吧暫停營業，業主急忙將招牌換上「再次關閉」字樣。（法新社）

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