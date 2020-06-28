「毀港自治」中國官員 美拒發簽證

圖為香港特區政府駐北京辦事處外一景，中國國旗「五星旗」和特區旗「洋紫荊旗」飄揚。（路透檔案照）

2020-06-28 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國聯邦參議院廿五日才無異議通過「香港自治法案」，美國國務卿龐皮歐廿六日就宣布，將對削弱香港自治的現任和前任中共官員施以簽證限制，以落實總統川普的承諾。美國國務院發言人未詳述多少人會受影響，但根據美國媒體「彭博」報導，目前會受影響的中共官員尚不到十人。

首波制裁 官員家屬也可能遭殃

龐皮歐說，現任及前任中共官員，若據信負責、共謀串通損害前述聲明保障的香港高度自治，或損害香港人權和基本自由，將受到簽證限制。其家屬可能也會受到這些限令約束。他要求中國遵守其在一九八四年「中英聯合聲明」中的承諾與義務，並呼籲中國保障香港市民表達意見及和平集會自由。

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若港自治續受損 將祭更多措施

前述美國國務院發言人說，會受該簽證限制政策約束者，未來申請美國簽證時，將評估其資格，也許會被拒絕核發。根據彭博一篇引述不具名美國國務院官員的評論文章，簽證限制乃美國第一波制裁措施，一旦香港自治繼續受損，更多措施將陸續推出，目前會受影響的中共官員尚不到十人。但美國智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）亞洲事務專家葛萊儀說，此舉象徵意義居多，美國實際上未公布具體名單，將使該措施的效力大打折扣。

對此，香港自治法案共同提案人—民主黨聯邦參議員范荷倫說，簽證限制還不足以嚇阻中國不敢再鎮壓香港自由。川普政府必須實施更多制裁，聯邦眾議院亦須通過該法案，川普應該簽署並立刻徹底執行。川普尚未公開表明是否將簽署該法。

中國重申擁港主權 不容外部干預

中國駐美大使館廿七日在其官網上回應說，香港是中國的香港，不容任何外部勢力干預。中國政府治理香港的法律依據，是中國憲法及基本法，而非中英聯合聲明，美方沒有任何法律依據和資格援引該聲明。中方將繼續採取堅定有力措施，維護國家主權與安全。中共黨媒環球時報總編輯胡錫進更在推文中勸美國別太「自戀」，反問「誰還想去美國體驗（全球）最嚴重的疫情？」

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