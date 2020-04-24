趁病毒肆虐全球 霸凌台港// 美卿籲國際究責中國

美國國務卿龐皮歐昨指控北京當局，趁病毒肆虐全球之際霸凌台灣與香港，呼籲其他國家向中國究責。（美聯社）

2020-04-24 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐二十二日再度就武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情批評中國，指控北京當局趁病毒肆虐全球之際霸凌包括台灣與香港在內的鄰邦，呼籲其他國家向中國究責。他對中國實驗室的安全表示憂心，要求中國允許督察員進入這些敏感的實驗室調查，更指控中國摧毀新冠病毒樣本，讓外界無法追蹤病毒的演變，試圖遮掩疫情真相。

要求中國 允許調查實驗室

龐皮歐在新聞簡報會上重申，中國利用全球關注武肺疫情之際挑釁，侵噬香港自治、透過軍事力量施壓台灣，以及脅迫南海鄰邦…「美國強烈反對中國的霸凌行為，我們希望其他國家向中國究責。」港府上週大舉逮捕泛民主派人士，包括香港民主黨創黨元老李柱銘與壹傳媒創辦人黎智英；此外，中國解放軍軍機今年至少已六度現蹤台灣鄰近海域，一艘越南漁船在四月初於南海永興島海域遭中國海警船撞沉。

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龐皮歐還說，美國「強烈相信」北京當局未能及時向世界衛生組織（WHO）通報武肺疫情，違反二○○七年生效的國際衛生條例的規定，此外，還拖延一個月未通報新冠病毒會人傳人，直到中國所有省份都有確診病例；即便在中方向世衛通報疫情後，中國也沒有分享其所掌握的資訊，反而掩蓋武肺的危險性。至於世衛秘書長譚德塞也未能在會員國不遵守世衛規定時將之公諸於世，世衛有義務確保中國的武漢病毒實驗室遵守安全標準，而譚德塞對於不遵守的會員國有「至高權限」。

批中國摧毀樣本 遮掩真相

龐皮歐說，中國已停止新的病毒樣本的檢驗、摧毀現有樣本，以及未能與國際社會分享病毒樣本，致使武肺的演變發展難以追蹤；中國境內的實驗室依然開放運作，其中許多實驗室，像是中國科學院武漢病毒研究所，曾研究過複雜的病原體，而以安全無虞的方式處理這些病毒至為重要。

對此，中國外交部發言人耿爽二十三日在例行記者會上，反嗆龐皮歐顛倒黑白與挑撥離間，並指龐皮歐督促中國讓實驗室受檢是詆毀抹黑中方與推卸自身防疫不力的責任。中國駐英大使劉曉明二十三日也否認中國隱匿疫情，並批評某些政客想要扮演世界警察，以為可以霸凌中國，如果他們視中國為敵人，就選錯了對象。

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