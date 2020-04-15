加研究：瑞德西韋可阻武肺病毒複製

加拿大亞伯達大學研究證實，「瑞德西韋」可以有效抑制武漢肺炎病毒複製。（法新社）

2020-04-15 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國藥廠吉利德（Gilead）在二○一四年研發對抗中東呼吸症候群（MERS）藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），已被視為治療武漢肺炎的有力藥物；就在全球醫學界積極進行該藥物的臨床實驗之際，加拿大亞伯達大學十三日發表的研究成果，也在理論上證實其確實可以有效抑制武漢肺炎病毒複製，成果已刊登於《生物化學期刊》（Journal of Biological Chemistry）。

美國「每日科學」網站報導，由亞伯達大學醫學微生物學和免疫學系主任戈德（Matthias Gotte）領導的研究團隊，二月即證實瑞德西韋在抑制「中東呼吸症候群冠狀病毒」上的有效性，進而在此基礎上，繼續測試瑞德西韋對武漢肺炎病毒的效果，並得到「幾乎完全相同」的結果，即瑞德西韋是一種有效的冠狀病毒聚合酶抑制劑。

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能抑制聚合酶 中斷病毒複製

戈德教授解釋，聚合酶是冠狀病毒複製的關鍵物質，負責合成病毒的基因組，亦可把它想成是促使病毒增加的「引擎」；因此，若能破壞聚合酶，就能阻止病毒複製。他指出，由於冠狀病毒的聚合酶十分「鬆懈」，團隊透過瑞德西韋模仿病毒的建構組元，成功「愚弄」聚合酶，中斷病毒的複製機制。換言之，瑞德西韋可被視為一種「直接對抗病毒」的藥物。

不過，戈德也重申，即使研究結果為瑞德西韋的人體臨床實驗提供良好前景，仍不可直接藉此推斷藥物對人體有相同作用，必須耐心等候臨床結果出爐。此外，他樂觀地認為，目前全球針對武漢肺炎藥物的研究數量「前所未見」，相信人體實驗最快在本月或下月就會有結果，最終也一定可以研發出一種或多種有效的療法。

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