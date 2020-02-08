李文亮病逝燎原 中共急滅火

率先披露武漢肺炎疫情的「八君子」之一、中國眼科醫師李文亮，7日凌晨不敵病毒摧殘辭世。李文亮任職與病逝的中國武漢市中心醫院外7日出現悼念花海。（美聯社）

2020-02-08 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕率先披露武漢肺炎疫情的八名吹哨者之一的中國眼科醫師李文亮，七日凌晨因武漢肺炎病情惡化不治，享年卅四歲，身後留有父母、妻子、五歲兒子與一名遺腹子。儘管官方對李文亮之死表示哀悼與宣布進行調查，但仍無法平息廣大中國民眾的憤怒，痛批李文亮至死都沒等到當局一聲道歉，甚至還有人懷疑李文亮確診數日後便死亡，搞不好是被當局滅口。

「生前遭封口 死後遭封網」

武漢市中心醫院證實，該院眼科醫師李文亮已於七日凌晨二時五十八分搶救無效病逝。消息一出，隨即在網路上引發震撼，大量網友湧入李文亮的微博，在他發表的最後一篇文章下呼籲他出面「闢謠」與要求當局還他一個清白，甚至痛罵「武漢昏官欠他（李文亮）一個道歉」，以及要求武漢市長與湖北省長等「狗官」與「垃圾」必須「以死謝罪…一定要嚴懲」。七日白天，不少民眾自發前往武漢市中心醫院外獻花悼念李文亮，但網路上的激情卻已漸平息，疑當局插手審查與刪文。美國之音報導形容，李文亮「生前遭封口，死後遭封網」。

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回應民怨 將前往武漢調查

為回應民怨與避免怒火燎原，北京當局宣布國家監察委員會將指派調查小組前往武漢調查；原本名列微博熱搜前十大的話題「李文亮去世」，也因此被「全面調查李文亮事件」所取代。此外，由於李文亮一月十二日便住院，但遲至二月一日才確診，隨即又於七日病逝，不少網友質疑為何延宕確診，甚至擔心李文亮可能是遭當局滅口。對此，中國國家衛生健康委員會發言人宋樹立表示，後續將認真研究李文亮病例。

被譽為八君子或八義士的李文亮與其他七名也是醫師的吹哨者，因率先揭發武漢肺炎疫情而被控造謠，李文亮甚至為此簽下警方訓誡書；但隨著疫情惡化，當局的態度也有所轉變，像是透過中國疾控中心流行病學首席科學家曾光之口大讚這八人是「事前諸葛」，以及讓官媒北京青年報專訪李文亮；當時病情還算穩定的李文亮還說，康復後要爭取上第一線抗疫。包括世界衛生組織（ＷＨＯ）、歐盟等都對李文亮辭世表示哀悼，不少外媒更直接稱李為英雄。

拖死訊？ 傳死後才裝葉克膜

李文亮生前因當局企圖粉飾太平而受辱，未料死時也無法擺脫隱瞞掩蓋；早在六日晚間網路消息便指稱李文亮已死，但貼文隨即遭到刪除，醫院方面稱李仍在搶救中，並遲至七日凌晨才宣布死訊。但有網友爆料，李確實是在六日晚間死亡，院方為平息民憤硬幫遺體裝上葉克膜與進行三小時胸部按壓，導致李肋骨全斷。李文亮雙親在他死後前往醫院收拾遺物，但卻未能見到兒子最後一面；至於正懷著第二胎的李妻目前有發燒症狀，她任職的眼科醫院宣布會負責李文亮兩名子女到大學畢業的學費與生活津貼。

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