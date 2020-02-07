武漢肺炎重創中壯年 小孩相對輕症

父母帶小孩出門，都緊戴口罩。（法新社）

2020-02-07 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕由中國蔓延全球的二○一九新型冠狀病毒及「武漢肺炎」為國際醫學期刊近期爭相探討的重大議題，根據《美國醫學會期刊（JAMA）》五日整合的臨床資訊，「患者年齡中位數在四十九歲至五十六歲之間」，「孩童病例罕見」。對此，香港大學臨床及公共衛生病毒學家裴偉士初步結論是本世紀導致全球恐慌的三種人類冠狀病毒皆有這項特徵，但這不代表年輕族群不會染病，應該只是症狀相對輕微，而各界也未統計輕症病例數據所致。

以港大微生物學系研究團隊上月廿四日刊上醫學期刊《刺胳針》的研究為例，中國深圳市一戶人家赴武漢旅遊後，六人中竟有五人染病，之後再傳給另一位未同行的家人。患者之一為十歲男童，但他毫無外顯病徵，僅肺部Ｘ光片看得到「毛玻璃狀病灶（GGO）」；其他確診者年齡則介於卅六至六十六歲間，出現發燒、喉嚨痛、腹瀉和肺炎症狀。

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專家因此懷疑，這是兒童感染導致人類冠狀病毒之典型情況：十七年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情奪走全球七七四條人命，但沒有孩童死亡；多數患者年紀為四十五歲以上，且男性風險較大；雖有一三五名兒童受到感染，但十二歲以下者入院、輸氧或進行其他治療的可能性小了許多，十二歲以上青少年的症狀則與成人相似。二○一二年和一五年分別在沙烏地阿拉伯及南韓爆發的中東呼吸系統症候群（MERS）也導致近四五○人死亡，但孩童就算染病也沒有症狀。

裴偉士表示，武漢肺炎患者症狀嚴重度隨年齡而增加，「我們現在看到了這一點——SARS也一樣，現在這一點看得更清楚了」，但科學界目前還不完全清楚原因。不過，病毒對小孩傷害力較弱的現象並不罕見，例如水痘帶狀疱疹病毒引起的急性傳染病對兒童可能算小病，若發生在成人身上卻會是災難性。

澳洲新南威爾斯大學流行病學家麥金泰爾（Raina MacIntyre）則表示，人體的先天免疫力對抵抗病毒至關重要，中年以後卻見明顯衰退，可能正是老年人發病率最高的原因。但他認為感染武漢肺炎但無症狀的兒童能否將病毒傳染給他人，將是抗疫關鍵議題，因為年輕人和社會接觸密切，若不自覺身上有病，恐將成為無意間助長病毒傳播的防疫一大漏洞。

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