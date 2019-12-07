年銷二億杯 珍奶獲選日本年度美食

2019 Taiwan Plus 九月 28日在東京上野公園開幕，東京都知事小池百合子（右）到場，會後逛市集攤位時，品嚐珍珠奶茶。（資料照，記者林翠儀攝）

2019-12-07 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕今年在日本大流行的台灣珍珠奶茶，獲得日本餐飲指南「咕嘟媽咪總研」評選為最能反映今年世態的「年度美食」（今年的一皿）。珠奶日前才獲流行雜誌「日經TREND」評選為年度熱門商品第二名，今年在日本至少熱銷二億杯。

日本經濟新聞報導，今年為第六屆的「年度美食」的選拔，是由咕嘟媽咪網頁每月六一○○萬人次搜尋的大數據中抽出關鍵字，再經向一七九六萬名咕嘟媽咪會員問券調查後選出，結果由台灣珍奶獨佔鰲頭。

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咕嘟媽咪總研指出，珍奶今年席捲全日本不分地區和老少，甚至成為一種社會現象。這種發祥於台灣的飲料，在飲料中加入樹薯為原料的粉圓，尤其是精美的包裝，擄獲年輕消費者的心，爭相在社群網站貼上喝珍奶的照片，今年入選流行語前十名的「TAPIRU」就是將珍奶（Tapioca）動詞化，意指「喝珍奶」。

無獨有偶，日經TREND在每年年底公布的「年度流行商品前卅大」，珍奶獲選第二名，僅次於在日本連十一個月銷量成長的休閒服品牌「WORKMAN」。這是日本第三波珍奶熱潮，前兩波分別於一九九○年代及二○○○年前後，不過當時流行的並非粉圓而是西米露小珍珠。

日經TREND報導指出，財務省貿易統計顯示二○一九年一月至七月粉圓進口量達六二七○噸，創下歷史新高，也是去年全年進口量的兩倍多，如果以一杯珍奶使用廿五到三十公克的粉圓計算，今年日本珍奶銷量可能超過二億杯。

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