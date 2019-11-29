中國爆鼠疫 本月已4例

圖為中國北京朝陽醫院。中國本月十二日證實，兩名於朝陽醫院就醫的內蒙古病患罹患肺鼠疫。（歐新社檔案照）

2019-11-29 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國本月已經確診三例來自內蒙古錫林郭勒盟的鼠疫，十一月廿七日晚間「內蒙古自治區衛生健康委員會」證實，距錫林郭勒盟約五百公里的烏蘭察布市，確診了中國本月第四例鼠疫病例，當局強調，該名患者發病前，曾至鼠疫疫源地活動。

網傳吉林省長春市也淪陷

雖然中國官方僅宣布四例疫情，但有中國網友表示，鼠疫已經蔓延至靠近內蒙古的吉林省長春市。網友「曹大爺」廿三、廿四日在微博發文指出，他的大伯出現高燒、休克、咳血、中毒等疑似鼠疫症狀，欲至傳染病醫院求診，卻被以無法確診是鼠疫還是食物中毒為由拒收，吉林大學第一醫院也表示病患患有肺病，應該去傳染病醫院，最後遭兩間醫院互踢皮球的大伯，只能留在家中輸液、等待進一步消息。

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「曹大爺」過幾天後再度發文，宣布大伯已經去世、下葬，從發病到死亡只過了大約八天，與他接觸的人，目前尚無類似症狀。然而「曹大爺」的帳號不久後遭投訴停權，從微博上消失。

其他還有網友表示，內蒙古包頭輕工職業技術學院裡，有一名學生感染鼠疫死亡、河北省張家口市也爆發鼠疫疫情，但幾乎所有官方未證實的疫情討論都遭檢舉刪除。「包頭新聞網」指出，內蒙古達拉特旗警方廿四日拘捕了違法散布鼠疫謠言的「單某某」，他因「在未經核實的情況下，將先後收到的兩條關於鼠疫宣傳、通知的信息合併篡改後發至微信群」，被判行政拘留五日。

近日網路上還流傳一張北京大學人民醫院的就醫指示，要求病患主動告知十日內是否去過青海、甘肅、內蒙，以及十一月三日至五日是否有到北京朝陽醫院就醫，讓中國民眾恐慌疫區是否已經擴大，質疑北京朝陽醫院有可能掩蓋疫情數天未報。

中國當局本月十二日證實兩名於北京朝陽醫院看診的內蒙古錫林郭勒盟人罹患肺鼠疫，目前病情仍然嚴重，繼續在北京接受治療；十六日又公布另一名錫林郭勒盟人罹患腺鼠疫，這名患者與廿七日宣布的第四例腺鼠疫病患，病情都較為穩定，留在內蒙古當地醫院隔離治療。鼠疫在中國並非罕見，但近年爆發越來越少，從二 ○○九年至一八年，只有二十六起病例，十一人死亡。

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