野心盡現 中國外館數量首度超美

澳洲智庫指出，中國在全球各地開設的外交館處數量已超越美國，新增外館包括與台灣斷交的布吉納法索等。圖為反對香港政府修訂「逃犯條例」的示威者，六月間在英國倫敦的中國大使館前抗議。（歐新社檔案照）

2019-11-28 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）廿七日公布的最新「全球外交指數」（Global Diplomacy Index）報告，中國近年在全球各地大舉增設外交據點，總數已達二七六個（大使館、領事館、常設代表團），首度超越美國，躍居全球第一。報告指出，此一結果可被解讀為地緣政治轉移的風向球，充分顯示中國稱霸世界的野心。

報告指出，中國的外交據點比美國多三個；美中兩國在大使館的數量上不分軒輊，但北京的駐外領事館比華府多。研究負責人貝利說，中國的海外領事館網絡，可支援北京當局的經濟野心。中國外館數量多寡是一回事，中國外交接觸的質量，才是決定中國國際聲譽能否真正大躍進的關鍵。

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報告說，習近平上台後積極提升中國國際能見度，更透過「一帶一路」計畫拓展國際影響力，美國卻進入停滯期，總統川普不但大砍國務院預算，不少重要外交職位更懸缺至今。

目前美國有超過五十個大使館沒有大使；美國不但沒有增設任何外館，還被迫關閉俄羅斯聖彼得堡領事館。相較之下，中國卻在與台灣斷交的布吉納法索、薩爾瓦多、甘比亞與聖多美普林西比派駐外交使節團。

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