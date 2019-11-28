港新科議員：明年換台灣選出守護台灣民主的人

香港新科區議員蕭德建。（蕭德建提供）

2019-11-28 05:30:00

選票投出香港真民意

〔記者簡惠茹／台北報導〕「最大的輸家是北京」，中研院台灣史副研究員吳叡人表示，這次香港區議會民主派大勝，是香港年輕人以血淚換來的自由之戰，開啟體制內新戰場，也定調台灣今後幾年的政治格局。明年總統立委選舉主軸，很明確就是保衛台灣、抵抗中國侵略。

這次香港區議會選舉，許多沒有政黨背景的政治素人，承接「反送中」運動訴求挺進區議會。新科香港區議員也表示，明年換台灣人選出守護台灣民主的人。例如，二十八歲的譚家浚，代表香港「公民黨」出征葵青區安灝社區的區議員，他說這次香港這麼高的投票率，是許多人的努力和血換來的；民主派可以贏得席次，很重要的一個原因是投票率高，投票率高是一種覺醒，如果台灣人看到這次選舉結果，「要記得你的一票，是台灣那麼多民主前輩用他們的命換來的」，大家必須要出來投票，為自己的立場發聲，更重要的是，要選出守護台灣民主的人。

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吳叡人：港人用選票開啟體制內新戰場

吳叡人指出，面對北京和港府的暴力鎮壓，香港人不怕，反而投出他們的民意，這次區議會選舉民主派勝利，帶給「反送中」運動新的動能，給「和理非」有新的戰場，而且是有民意加持的戰場，從體制內持續推動「五大訴求」，特別是雙普選，一方面也讓犧牲慘重的「勇武派」重整旗鼓。

吳叡人表示，雖然區議員沒有實質政治權力，但經過民意基礎的選舉，正當性變得很高，區議會可望變成有正當性、合法的發聲場域；長期來說，對培養下一代香港本土的政治領導人來說，是很重要的一小步。吳叡人也提醒，接下來香港人將面對大量法律救援工作，數千名遭濫捕的人需要香港全社會一起來救，也需要全世界各地，包含台灣在內，來救這些年輕人。

台大選主軸 定調保台主權

「而這次區議會選舉，最大的失敗者可說是北京」，吳叡人指出，「一國兩制」很像殖民統治，挑選代理人以港治港，這次選舉已鬆動北京統治香港的基礎。至於這次香港選舉對台灣的意義，吳叡人表示，今年從年初習近平發表「習五點」、美中貿易戰中國節節敗退，加上香港抗爭，決定性改變台灣整個政治格局；去年地方選舉主打經濟議題，韓國瑜的興起可以看到背後的經濟意義，但總統立委選舉主軸已被拉回主權問題。

香港新科區議員譚家浚。（譚家浚提供）

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