中英對照讀新聞》’Mini Stonehenges’： Hong Kong protesters take on police, one brick at a time「迷你石陣」：香港示威者以一塊塊磚頭對付警方

香港「反送中」示威者在香港浸會大學外馬路上堆磚陣封路。(美聯社檔案照)

2019-11-27 05:30:00

◎管淑平

Hong Kong protesters have alighted on a new way to counter the police, as the five-month old anti-government resistance grinds on and their tactics evolve further.

持續5個月的香港反政府抗爭運動持續僵持,示威者的招數再進化,想到新方法對抗警方。

The latest strategy being deployed across the city involves protesters stacking bricks that resemble mini-temples across thoroughfares to function as roadblocks.

這項被用於全港各地的最新招數是,示威者以一塊塊磚頭在大馬路上疊出類似迷你神殿的形狀,當做路障。

Locally dubbed "brick battlegrounds" or "mini-Stonehenges", they have been hailed by many supporters as creative installations to deter the advance of riot police.

許多示威者稱讚,這些被當地人稱為「磚陣」或「迷你石陣」的路障,是阻止鎮暴警察推進的創意設置。

The tactic has successfully forced traffic to grind to a halt and bus routes to divert. "Perhaps one day we will be able to call those our Arcs of Triumph," said a post on the Reddit website.

這招已成功迫使交通停擺、公車改道。「或許有一天,我們能稱這些(磚陣)是我們的凱旋門」,一則在網路論壇Reddit上的留言說。

新聞辭典

take on someone:片語,對付或與某人競爭。例句:We will take on our biggest political rivals in the 2020 election.(我們將在2020年選舉中與最大政治對手競爭。)

alight on/upon something (someone):片語,突然想到或者注意到某事(人)。例句:They have alighted on some news ideas to solve the problem.(他們想到一些新點子解決這個問題。)

grind on:片語,某事拖了一段長時間(通常令人感到不愉快)。例句:The anti-government protest has been grinding on for months.(這場反政府示威已持續數月之久。)

