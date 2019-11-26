《中日對照讀新聞》最強の「ガンマ線バースト」 東大など 日東大等國際研究團隊 觀測到最強「伽瑪射線爆」

黑洞形成時，放出「伽瑪射線爆」的想像圖（GRB）。（取自網路）

2019-11-26 05:30:00

◎茅毅

東京大宇宙線研究所などの国際研究チームは、誕生直後のブラックホールで起きた爆発現象（ガンマ線バースト＝GRB）からの高エネルギーガンマ線を、スペイン・カナリア諸島にあるMAGIC望遠鏡で検出することに成功し、20日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。エネルギーはGRBの観測史上最強の1兆電子ボルトに達した。

日本東京大學「宇宙射線研究所」等機構組成的一支跨國研究團隊，藉由位於西班牙加納利群島（Canary Islands）的「神奇伽瑪射線望遠鏡」（MAGIC），成功偵測到在形成後不久的黑洞（black hole），發生的爆發現象〔即伽瑪射線爆（gamma-ray burst）〕所放出的高能量伽瑪射線。其研究成果20日發表在英國科學期刊《自然》（Nature）網路版。能量達到觀測GRB以來，最強的1兆電子伏特（eV）。

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今年1月15日（日本時間）、日米欧のフェルミ・ガンマ線観測衛星などが強いガンマ線の放射を検知し、MAGICは観測を始めた。

（日本時間）今年1月15日，日本、美國、（德國等）歐洲（國家）的「費米（Fermi）伽瑪射線觀測衛星」等，偵測到有強烈的伽瑪射線放射，隨後，MAGIC就開始觀測。

解析の結果、約45億年前に太陽の数十倍以上の質量を持つ恒星が重力崩壊し、ブラックホールが生成される際に放出されたと推定された。

根據分析結果，距今約45億年前，其質量約太陽數十倍以上的恆星，發生重力崩陷（塌縮）而生成黑洞時所放射。

ニュース・キーワード新聞辭典

検出（けんしゅつ）する：動詞，偵測、檢驗（查、測）、化驗出。例：水（みず）の中（なか）から多量（たりょう）の放射能（ほうしゃのう）を検出した。（從水中檢測出大量的輻射。）

検知（けんち）する：動詞，探測。例：検知装置（そうち）。（探測裝置。）

単語を読みましょう

最強（さいきょう）／爆発（ばくはつ）／望遠鏡（ぼうえんきょう）／観測史上（かんそくしじょう）／日米欧（にちべいおう）／解析（かいせき）／数十倍（すうじゅうばい）／質量（しつりょう）／恒星（こうせい）／重力崩壊（じゅうりょくほうかい）／生成（せいせい）／放出（ほうしゅつ）／エネルギー（德文Energie，能量、能源）／宇宙線（うちゅうせん）／スペイン（英文Spain，西班牙）／高エネルギー（こうエネルギー）

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