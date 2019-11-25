黃之鋒、何韻詩 助選民主派

何韻詩、葉德嫻、周庭、黃之鋒昨為民主派候選人站台。（取自黃銳熺臉書）

2019-11-25 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港選民二十四日選出全港十八區的區議員，被取消參選資格的本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒和歌手何韻詩、資深演員葉德嫻等支持「反送中」運動人士，紛紛大力催票，呼籲一票都不能少。

黃之鋒原本登記參選港島南區區議員，卻在十月間因該黨「提倡民主自決」而被褫奪參選資格，但他仍不忘替民主派拉票，強調這次選舉是向香港特首林鄭月娥和中國國家主席習近平，展現香港民意的一仗。在南區「海怡西」選區，清晨七點就湧現排隊等待投票的人潮；黃之鋒表示，「全世界沒有一個地方，會有選民（早上）七點多就來排隊投票」，「因為不知道下次（當局）會不會取消（選舉），還有沒有機會投」。

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葉德嫻說，由於擔心「（建制派）財大勢大，又有黑警、黑社會，隨時可以來搗亂」，這麼多人出來投票，真是「上天有眼」，讓世人知道港人支持民主。她日前還說，年輕人「很有遠見，有勇氣去阻止惡法（逃犯條例）通過」。針對自己因參與二○一四年「雨傘運動」，使其演出機會遭中國封殺、歌曲也遭中國音樂平台下架，她強調「做正確的事最重要」。在香港樂壇地位崇高的黃耀明也直言，「今天要用選票踢走建制派」。

陳小春 拍下選票傳微博

另一方面，曾任廣東省惠州市政協委員的港星陳小春，則在社群媒體「微博」上貼出一張疑似在投票所內拍攝的對折選票照片，但半小時後就刪除。按照香港相關法規，任何人在投票日未獲准許在投票所內拍攝影片、照片、錄音或錄影，可處以監禁六個月與最高五千港幣（約兩萬台幣）罰款。陳小春隨後再上傳一張寫著「今天給香港一個告別暴力的機會」的圖片，意思不言而喻。

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